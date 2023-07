Predsednik VW: konec “zapravljanja”, položaj zelo resen

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Thomas Schaeffer s čela Volkswagna napoveduje varčevanje in opozarja pred kriznim položajem, v katerem se je znašel največji evropski proizvajalec avtomobilov.

Predsednik Volkswagna je prek digitalnega klica nagovoril okrog dva tisoč svojih višjih menedžerjev in poudaril težke čase pred nemškim avtomobilskim koncernom. Thomas Schaeffer je poudaril, da je treba ustaviti vse nepotrebno “zapravljanje” in da so postale razmere na avtomobilskem trgu za vodilnega evropskega proizvajalca avtomobilov zelo resne.

Thomas Schaeffer je vodenje Volkswagnovega koncerna prevzel pred enim letom. Foto: Volkswagen

Schaeffer je v eno uro dolgem govoru dejal, da so postali stroški v določenih segmentih previsoki in da je v prenesenem pomenu v Wolfsburgu “ogenj že zajel streho”. V središču skrbi je postala konkurenčnost na kitajskem trgu, kjer je moral Volkswagen ob vse ostrejši domači konkurenci spustiti cene svojih avtomobilov, prav tako nezadostna prodaja električnih avtomobilov.

Naslednje mesece je Schaeffer označil kot “zelo težke” in zaprosil svoje direktorje, naj poskušajo z manjšimi izboljšavami izboljšati poslovanje podjetja. V naslednjih treh letih bi radi privarčevali do deset milijard evrov.

Schaeffer je vodenje Volkswagnovega koncerna prevzel pred enim letom. Letos Nemce čaka lansiranje električnega ID.7, prav tako pa tudi novih generacij klasičnih modelov tiguan in passat.