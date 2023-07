Prihaja novi VW passat: velike spremembe za voznikov prostor #foto

Volkswagen passat je 50 let star avtomobil, ki se bo prihodnji mesec predstavil že v svoji deveti generaciji. Nemci pa bodo izdelali le še karavansko različico, limuzine pa ne več. Ta avtomobil bo posredno zamenjal nov električni model ID.7.

Foto: Volkswagen

Precej daljši kot do zdaj, večji je tudi prtljažnik

Karavanski passat bo v novi generaciji daljši za občutnih 14,4 centimetra. Od tega je pet centimetrov prirastka pri medosni razdalji, prostornino prtljažnika pa so pri Volkswagnu povečali za 40 litrov. Prtljažnik tako zdaj meri od 690 do 1.920 litrov, kadar so zadnji sedeži povsem zloženi.

Osnova za passata bo platforma MQB evo. Na njeni osnovi bodo nastali tudi novi tiguan, prav tako pa tudi naslednji generaciji Škodinih modelov kodiaq in superb. Bistvo nadgradnje te modularne platforme je zmožnost uporabe priključno hibridnih pogonov.

Precej izboljšan priključni hibrid, novosti tudi v voznikovem prostoru

Ponudba pogonov bo za passata široka. Na voljo bodo tako klasični bencinski in dizelski motorji TSI oziroma TDI, pa blagi in priključni hibridi. Ti bodo prvič omogočali tudi hitro polnjenje z enosmernim tokom DC. Volkswagen bo povečal tudi moč oolnjenja z izmeničnim tokom AC, doseg pa se bo po uradnih meritvah povečal do 100 kilometrov. To bo vrh passatove elektrifikacije, saj polnega električnega pogona za passata ne načrtujejo.

V notranjosti bo dobil passat dva zaslona. Osrednji na sredinski konzoli bo serijsko velik 12,9-palca, doplačljivi pa že 15 palcev. Na volanski obroč je Volkswagen vrnil klasične gumbe, stikalo za upravljanje z menjalnikom DSG pa so prestavili ob desno stran volana.

Foto: Volkswagen

Foto: Volkswagen