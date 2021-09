Predor Karavanke: Avstrijci že na slovenski meji, to so fotografije

Avstrijci uspešno nadaljujejo kopanje druge cevi predora skozi Karavanke. Po 4,4 kilometra so prispeli do slovenske državne meje. Na slovenski strani bo izkopavanje trajalo še predvidoma dve leti.

Pri delih na avstrijski strani sodeluje približno 1000 delavcev, doslej so izpod Karavank odpeljali približno 1,5 milijona ton kamenja. Foto: Asfinag Avstrijski Asfinag je objavil fotografije notranjosti druge cevi predora skozi Karavanke. Na svoji strani so namreč že prispeli do slovensko-avstrijske državne meje in tako opravili svoj del vrtanja. Naši severni sosedje so tako izkopali 4,4 kilometra dolg predor za drugo cev. Dela so začeli oktobra leta 2018.

Na slovenski strani izkopali 40 odstotkov predorne cevi

Na slovenski strani so za zdaj izkopali okoli 1.400 metrov, kar je nekaj več kot 40 odstotkov predvidene podzemne gradnje. Dela se nadaljujejo brez posebnosti in skladno s terminskim načrtom, pojasnjujejo na Darsu.

Izkop druge cevi se je na slovenski strani predora začel avgusta lani. Dela izvajajo turški delavci podjetja Cengiz, za to so v bližini gradbišča postavili posebno naselje. Tako se delo nadaljuje 24 ur na dan vse dni v letu.

Obstoječi predor Karavanke so dokončali leta 1991 in takrat je močno olajšal promet, ki je bil do takrat povezan s prelazoma Ljubelj in Korensko sedlo. Gradnja je pred dobrimi 30 leti stala 240 milijonov evrov, kar so namenili 4,4 kilometra dolgemu predoru in 16,8 kilometra dolgi karavanški avtocesti.

Foto: Asfinag

Varnostno bosta cevi na najvišji ravni, med njima tudi prehodi za avtomobile

Dvojna cev skozi predor bo znatno zmanjšala prometne zastoje in povečala varnost. Nova cev predora bo dolga natančno 7.948 metrov, od tega znaša avstrijski del 4.402 metra. Vsakih 330 metrov bosta Asfinag in Dars uredila zasilne izhode. Med obe cevi bodo zgradili tudi prehode za avtomobile, da bo mogoče v primeru okvar ali nesreč preusmeriti promet v nasprotno cev.

Kdaj bo skozi dvojno cev stekel promet?

S slovenske strani bodo državno mejo predvidoma dosegli jeseni leta 2023, nato bodo dve leti trajali še notranja dela in opremljanje z varnostnimi tehnologijami. Obstoječo cev, staro že 34 let, bodo nato notranje obnovili in leta 2027 bo predvidoma promet vendarle stekel skozi obe predorni cevi.

Ves projekt Darsa in Asfinaga je ocenjen na 320 milijonov evrov, od tega znaša avstrijski delež 210 milijonov evrov. Evropska unija je za načrtovanje gradnje prispevala 3,35 milijona evrov, za gradbeni del pa dodatnih 9,4 milijona evrov.

Foto: Asfinag