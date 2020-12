Predelave samo zanj: ta ferrari je vozil Shaquille O'Neal

Foto: Bringatrailer Tega ferrarija F355 spider so izdelali leta 1998, njegov naročnik pa je bil Shaquille O'Neal. Takrat je igral za moštvo Los Angeles Lakers in tak ferrari s pomično streho je bil nadvse primeren za kalifornijsko podnebje.

Ker je košarkarski center visok 2,16 metra in ima tudi sicer zelo močno telo, so morali pri Ferrariju predelati avtomobil in košarkarju omogočiti nemoteno uporabo. Posodo za gorivo so na primer prestavili od zadaj v sprednji prtljažnik. Prav tako so odstranili pomično platneno streho in jo nadomestili s posebno ponjavo. Zanimiv del notranjosti so tudi sedeži z logotipom Supermana.

Avtomobil poganja atmosferski 3,5-litrski motor V8, ki zmore 375 "konjev" in 363 njutonmetrov navora. Prevoženih ima le 11.900 kilometrov, prodajajo pa ga prek spletne dražbe v ZDA. Zadnja ponujena cena zanj znaša 48.500 ameriških dolarjev.

Foto: Bringatrailer

