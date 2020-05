Poznate tale audi? Po 30 letih ima prevoženih le 218 km. #foto

To je eden pomembnejših modelov v zgodovini Audija. V Ingolstadtu so model V8 izdelovali med leti 1988 in 1993. To je bil prvi audi z osemvaljnim motorjem in tudi prvi, kjer so združili štirikolesni pogon quattro s samodejnim menjalnikom. S takim avtomobilom so leta 1990 in 1991 dvakrat zapored slavili v takrat zelo prestižni nemški dirkaški seriji DTM. Leta 1994 je model V8 nasledil prvi audi A8.

Poganja ga 3,6-litrski atmosferski motor V8 (250 »konjev«, 340 Nm navora), ki je povezan s štiristopenjskim samodejnim menjalnikom. Foto: Bourguignon 30 let star audi V8 z le 218 prevoženimi kilometri

Na Nizozemskem zdaj prodajajo neverjetno ohranjen primerek audija V8, ki bi ga lahko opisali kot pravo časovno kapsulo. Avtomobil so izdelali leta 1990, ki ima do zdaj domnevno prevoženih le 218 kilometrov. Prvih 157 jih je naredil prvotni lastnik v Belgiji, trenutni zbiratelj pa ga je kupil pred 14 leti in v tem času z njim prevozil še dodatnih 61 kilometrov.

Zavidljiv seznam opreme in pogledat na notranjost »stare šole«

Poganja ga 3,6-litrski atmosferski motor V8 (250 »konjev«, 340 Nm navora), ki je povezan s štiristopenjskim samodejnim menjalnikom. Seznam opreme je za 30 let star avtomobil zavidljiv. V8 ima na primer tempomat, zavorni sistem ABS, elektronsko premična okna in stranski ogledali, samodejno klimatsko napravo, sončno streho in podobno. Družba Bourguignon iz Nizozemske za ta audi želi slabih 75 tisoč evrov.

Audi je sicer med leti 1988 in 1993 izdelal okrog 21 tisoč vozil V8. Od avgusta leta 1991 je bil V8 na voljo tudi z 4,2-litrskim motorjem V8, ta različica pa je bila dodatno na voljo tudi s šeststopenjskim ročnim menjalnikom.

Foto: Bourguignon

