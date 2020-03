BMW iz mehurčka po 23 letih: kot nov, ima le 255 km #foto

Zanimiva zgodba o ohranjanju avtomobila s Poljske. V tej posebni zračni kapsuli, v kateri je urejeno mehansko kroženje zraka, hranijo več kot 20 let starega BMW-ja 740i (serija E38). Ta avtomobil so izdelali leta 1997 in zdaj ga prodajajo kot skoraj novega.

23 let stari BMW z 255 prevoženimi kilometri

Sprva je bila njegova lastnica neka ženska, nato pa ga je zdajšnji lastnik kupil in prepeljal v poljski Gogolin Slaski. Poskrbel je za zaščito in danes ta sicer 23 let stari avtomobil prodaja v skoraj nedotaknjenem stanju. Sodeč po števcu ima za seboj komaj 255 kilometrov. Lastnik, ki zdaj prek nemškega eBaya išče najugodnejšega ponudnika, zatrjuje originalnost avtomobila in da v tem času ni bil obnovljen.

Avtomobil poganja 4,4-litrsk motor V8, ki ima moč 210 kilovatov (282 »konjev«). Moč se na zadnji kolesi prenaša prek petstopenjskega samodejnega menjalnika.

Po prvih 44 ponudbah je do zdaj najvišja ponujena cena za vozilo 50.550 evrov, dražba pa poteka še do 31. marca.

Foto: eBay

Foto: eBay

Foto: eBay