Poznate Lučine? V nedeljo tam pravi šov in osupljive hitrosti. #video

Sto dirkalnih avtomobilov v in izven konkurence. Med temi formula, pa dirkalni avtomobili z okrog 700 "konji", starodobna ford sierra s pogonom na zadnji kolesi, reli prvak Turk in celo dirkaška tesla - vse to bodo magneti za tiste, ki se bodo v nedeljo podali ob slabe štiri kilometre dolg odsek ceste proti Lučinam na Gorenjskem. Gorskohitrostna dirka se vrača po enoletnem premoru in začenja drugo polovico sezone, v katero se serijski prvak Bubnič podaja šele s četrtega mesta. Vse to so mikavne napovedi za nedeljsko dirko.

Dirka bo v nedeljo potekala po že znanem odseku od Todraža pri Gorenji vasi do Lučin. Dolga je 3.950 metrov in ima povprečni naklon pet odstotkov. Tako prvi kot zadnji del imata veliko hitrih in srednje hitrih ovinkov, srednji del pa serijo zaporednih 180-stopinjskih ovinkov. Rekord proge je predlani z izjemno vožnjo postavil francoski dirkač Sebastien Petit. S športnim prototipom norma M20FC je proti Lučinam vozil s povprečno hitrostjo 122,1 kilometra na uro. Vsak doseženi čas pod dvema minutama je na tej progi izjemen, Petit jo je zmogel v minuti in 56 sekundah.

Primož Tavčar, predsednik organizacijskega odbora dirke v Lučinah Foto: Gregor Pavšič

Rekord letos predvidoma ne bo ogrožen. Dirka ne šteje za FIA mednarodni gorski pokal. Kot je povedal Primož Tavčar, predsednik organizacijskega odbora, je FIA za nekaj tisočakov povečala prijavnino v koledar tega prvenstva. Vse to je bilo preveč za gorenjske organizatorje, ki se že tako po enoletni odsotnosti - lani dirke ni bilo zaradi epidemije covid-19 - trudijo organizacijski pogon dirke spraviti nazaj v utečeni pogon.

"Pri sami organizaciji in podpori lokalne skupnosti se lanski premor ne pozna. Drugače je pri animiranju predvsem tujih voznikov, saj je med prijavami velika večina domačih slovenskih dirkačev. Tudi pri pokroviteljih je vse postalo velik izziv, zato se tudi konec tedna nadejam lepega vremena in kar največjega števila gledalcev. Izvedbo dirke smo morali nekoliko racionalizirati, a glede na situacijo in tudi dodatne obveznosti, povezane s covid-19, nam bo uspelo pripraviti lepo prireditev. Tudi letos za prevoz gledalcev po progi pripravljamo poseben avtobus," pravi Tavčar.

Nedelja, 8. avgust 2021



9.00 - 1. uradni trening, 1 uro po 1. treningu še 2. uradni trening; 13.00 - uradna otvoritev dirke; 13.30 - 1. tekmovalna vožnja, 15.30 - 2. tekmovalna vožnja

Video - nore hitrosti proti Lučinam

Bo Bubničeva lancia delta v Lučinah spet bruhala ogenj? Foto: Uroš Modlic

Srednij del proge z zaporednimi 180-stopinjskimi ovinki Foto: GHD Lučine

Tavčar z ekipo je prejel 92 prijav, temu pa lahko dodamo še vsaj deset atraktivnih predvozil. V Lučinah bo tako na obeh nedeljskih treningih in obeh dirkah okrog sto dirkalnih avtomobilov. Z dvolitrsko formulo se bo predstavil Vladimir Stankovič, med klasičnimi, a vendarle skrajno predelanimi avtomobili bosta glavna favorita za vrh Milan Bubnič (lancia delta) in Avstrijec Gerald Glinzner (porsche 911 GT3).

V konkurenci državnega prvenstva na štartu ne bo zmagovalca Gorjancev Mateja Grudnika, zato pa se nam obeta zanimiv obračun za točke in razplet druge polovice sezone. Serijski prvak Bubnič v Lučine prihaja z zaostankom in kot komaj četrti voznik skupnega seštevka, v katerem sicer po treh dirkah vodi Logatčan Matevž Čuden (renault clio).

Kljub dokaj ozki in zaviti cesti so hitrosti med dirko osupljive. Eden najhitrejših odsekov je takoj po štartu do prvega desnega ovinka. Foto: Gregor Pavšič

Med predvozili bo tudi ta ford sierra RS cosworth, ki jo je s Poljske pripeljal Grega Kravos. Foto: Jan Rustja

Med omenjenimi predvozili bo prav tako več zanimivih dirkalnikov. Nekaj srečnih "sovoznikov" bo proti Lučinam peljal državni prvak v reliju Rok Turk (hyundai i20 R5), s starodobno in zagotovo močno atraktivno ford sierro RS cosworth (zadnji pogon!) se bo predstavil tudi Grega Kravos. Med predvozili bo tudi dirkaška različica tesle model 3. To je sicer italijanski avtomobil, ki pa so ga za promocijo električnega dirkanja razvili pri slovenski ekipi Lema Racing.

Matevž Čuden vodi v skupnem seštevku državnega prvenstva. Foto: Uroš Modlic



Bubniča so tehnične težave upočasnile že v Tolminu, na Gorjancih je moral celo odstopiti. Čuden ima sedem točk prednosti pred Kogejem, tretji je celo Alojz Udovč (renault clio R3) z zaostankom 12 točk, četrti pa z zaostankom 18 točk prvak Bubnič.



V diviziji II zanesljivo vodi Čuden pred Udovčem in Markom Žgavcem (citroen C2 R2), v diviziji I pa Klemen Trček (MG ZR 105) s prednostjo šestih točk pred Aljošo Makarovičem (MG ZR 105). Na tretjem mestu sta, oba 16 točk za Trčkom, izenačena Domen Svet (renault clio rally5) in Nejc Trček (MG ZR 105).



V pokalu Twingo (divizija 5) vodi Miha Fabijan pred Dejanom Kroflom in Blažem Cimrmančičem, v pokalni diviziji 5 pa Matjaž Korošec (BMW 325i) pred Andrejem Vidmarjem (austin healey) in Lino Vidmar (MG midget). V pokalu Twingo se tudi tokrat obetajo zelo majhne razlike in številni preobrati. Na Gorjancih je bil zmagovalec pred zadnjo vožnjo šele šesti skupno. Prijavljenih je 22 twingov.



Vrstni red v DP - skupno:

1. Čuden 61 t., 2. Kogej 54 t., 3. Udovč 49 t., 4. Bubnič 43 t., 5. Vouk 41 t., 6. Grudnik 30 t., 7. Prek 24 t., 7. Ruzzier 24 t., 9. Žgavec 22 t., 10. Glinzner 21 t., …

Lučine bodo gostile tretjo od štirih napovedanih gorskih dirk v Sloveniji. Foto: Gregor Pavšič

Miha Fabijan vodi v zelo izenačeni konkurenci pokala Twingo, kjer bo na štartu spet več kot 20 tekmovalcev. Foto: Uroš Modlic

Odlična prva polovica sezone tudi za izkušenega Alojza Udovča (renault clio R3). Foto: Uroš Modlic

V diviziji I se obeta lov voznikov v MG dirkalnikih za novejšim renault cliom rally5. V skupnem seštevku vodi Klemen Trček (MG ZR 105), tega clia bo spet vozil zmagovalec tolminške dirke Domen Svet. Foto: Uroš Modlic