Poudarek na večjih: Škoda bo ukinila ta model

Škoda je malčka citiga izdelala v sklopu Volkswagnovega projekta treh podobnih malčkov, poleg citiga še volkswagna up in seata mii. Lani so na osnovi citiga izdelali tudi električno različico, ki so jo kupci tudi v Sloveniji dobesedno razgrabili. Toda naslednika citiga očitno ne bo in ni več v prihodnjih načrtih Škode, je poročal britanski Autocar.

Naslednika citiga ne bo, možnost električnega malčka (ID.1?) še ni potrjena

Za Evropo je citigo razprodan, naslednika pa predvidoma ne bo. Škoda za zdaj ne načrtuje novega avtomobila tega najmanjšega avtomobilskega razreda, ki v Evropi iz leta v leto dosega manjše prodajne številke.

Če bi Volkswagnov koncern v prihodnje izdelal električnega malčka znotraj družine ID, bi to lahko pomenilo tudi novega električnega Škodinega malčka. Toda takih načrtov uradno za zdaj pri Volkswagnovem koncernu še ni.

Pri Škodi se bodo usmerili predvsem v svoje večje avtomobile, pri elektromobilnosti pa so pred dnevi razkrili novi model enyaq in ta za zdaj ostaja osrednji adut Škodinih povsem električnih avtomobilov.