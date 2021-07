Zmage niso naključne: Slovenca za teste najel tudi Hyundai

Do uspeha v kompleksnem športu kot je reli nihče ne pride naključno. Pot do uspeha vodi predvsem prek nabiranja dirkaških kilometrov, spoznavanja avtomobila in grajenja lastne samozavesti. Med Slovenci na vrhu relija v Železnikih prav Rok Turk (hyundai i20 R5) in Marko Grossi (peugeot 208 rally4), ki oba vozita z lastniškim in ne najetim dirkalnikom.

Rok Turk želi kar najhitreje na dirkah preizkusiti tudi dirkalno različico hyundaia i20 nove generacije. Foto: Gregor Pavšič Kdor želi nastopiti na avtomobilski dirki kot je reli, ima dve osnovni možnosti. Dirkalnik lahko kupi alim pa za posamezno dirko najame. Prva možnost zahteva več znanja, lastno ekipo, višje začetne stroške in poznejše vzdrževanje avtomobila. Dirkalniki imajo predpisane intervale za obnove motorja, menjalnikov in ostalih vitalnih delov.

Kdor dirkalnik najame, za vsak prevoženi dirkaški kilometer plača določeno vsoto. V tej so vključeni prej omenjeni stroški, ki se ustrezno razdelijo na vse nastope. Pri najemu voznik ne potrebuje lastne ekipe. Na štart lahko pride zgolj z licenco in obvezno tekmovalno opremo, vse okrog dirkalnika mu uredi najeta ekipa.

Slovenska registrska oznaka na Turkovem dirkalniku. Foto: Gregor Pavšič

Oba najhitrejša slovenska voznika z relija Železniki imata lastniški dirkalnik. Rok Turk je hyundaia i20 R5 odkupil od italijanske ekipe FriulMotor in nanj tudi namestil slovenske registrske tablice. Turk nestrpno čaka novo generacijo Hyundaijevega dirkalnika, ki bi ga moral voziti že nedavno na reliju Weiz v Avstriji. Tudi zaradi poplav v Nemčiji in ohromljene proizvodnje pri dobaviteljih se je priprava dirkalnikov v Hyundai Motorsportu v Nemčiji zamaknila.

Premierni nastop s tem avtomobilom bo na svetovnem prvenstvu opravil Oliver Solberg na reliju Ypres v Nemčiji, Turk ga dobi predvidoma jeseni - morda že za septembrski reli v Novi Gorici.

Marko Grossi in Tara Berlot (peugeot 208 rally4) sta bila v Železnikih najhitrejša med dvokolesno gnano konkurenco. Foto: Uroš Modlic

Tara Berlot in Vili Ošlaj - danes najhitrejša sovoznika v državnem prvenstvu. Foto: Uroš Modlic

Turkova predstava v Železnikih je bila zelo suverena. Šele na sedmi hitrostni preizkušnji se mu je eden izmed tekmecev približal na manj kot sekundo zaostanka na prevoženi kilometer hitrostne preizkušnje. Na večini preizkušenj je prednost znašala vsaj debeli dve sekundi na vsak dirkaški kilometer relija.

Idrijčan se v Hyundaijevem dirkalniku počuti kot doma. Letos je poleg relijev z njim opravil tudi okrog 700 testnih kilometrov. Od tega 600 kilometrov na spomladanskem testiranju nad Novo Gorico, ko ga je za preizkuse in zbiranje informacij prav nove generacije i20 rally2 (zunanja karoserija je bila še od zdajšnjega modela) najel Hyundai Motorsport. Kar 600 testnih kilometrov v dveh dneh je Turka in sovoznika Ošlaja kajpak izmučilo, toda taka testiranja dajejo potrebno rutino, zanesljivost in konstantnost.

Marko Grossi (levo) je v diviziji II tudi tokrat ugnal Jerneja Fakina. Foto: Gregor Pavšič

Če Turk v skupni razvrstitvi v Sloveniji trenutno nima pravega tekmeca, je drugače med dvokolesno gnanimi dirkalniki. Prav v tem razredu se pokaže zanimiva razlika med lastniškimi in najetimi dirkalniki. Na vseh preizkušnjah je med Slovenci v tem razredu najboljši čas postavil Marko Grossi (peugeot 208 rally4), ki se je tako kot Turk letos v večji meri posvetil testiranju. V tednu pred zadnjim relijem je opravil dobrih sto testnih kilometrov. Njegova prednost na hitrostnih preizkušnjah ni bila skrajno velika. Le na eni preizkušnji je presegla sekundo na kilometer, največkrat je znašala pol sekunde in manj.

Jernej Fakin in Jan Medved (oba ford fiesta rally4) sta mu bila najbližje. Fakin je odlično začel, Medved se je zares prebudil šele drugi dan relija. Oba dirkalnika najemata in zato imata tudi testne kilometre bolj natančno določene. Fakin je pred Železniki opravil le 24 testnih kilometrov.

Odlični Avstrijec Simon Wagner (ford fiesta rally4) je dihal za ovratnik Grossiju. Wagner sicer v Sloveniji testira dirkalne gume znamke Hoosier, ki spada pod koncern Continental. Foto: Uroš Modlic

Ceste v okolici Železnikov so skrivale mnoge pasti. Vanje se je na prvi preizkušnji ujel tudi mladi Mark Škulj (ford fiesta rally4). Foto: Uroš Modlic

Reli Železniki - Turk dobil prav vseh deset hitrostnih preizkušenj

Rok Turk in Vili Ošlaj (Hyundai i20 R5) sta tudi na reliju v Železnikih pokazala zavzeto vožnjo in odlične čase. Šele na sedmi hitrostni preizkušnji so se jima tekmeci - konkretno Avstrijec Lukas Dunner (škoda fabia R5) - prvič približali na manj kot sekundo zaostanka na prevoženi kilometer. Na šestih preizkušnjah je ta prednost znašala krepko čez dve sekundi, na eni celo tri sekunde na kilometer HP. Taka suverenost kajpak ni samoumevna in Turk si za novo zmago ter dosežene čase spet zasluži pohvale. Zmagal je na vseh preizkušnjah in imel v cilju slabe štiri minute prednosti.

Drugi v Železnikih je bil Avstrijec Lukas Dunner (škoda fabia R5), tretji pa najhitrejši med dvokolesno gnanimi avtomobili Marko Grossi (peugeot 208 rally4, sovoznica Tara Berlot). Med Slovenci se je na stopničke prebil Aleš Zrinski (ford fiesta R5, sovoznik Rok Vidmar), ki se je tako med najboljše vrnil po težki spomladanski nesreči na testiranju.

Jernej Fakin in Gregor Fakin (ford fiesta rally4). Foto: Gregor Pavšič

Na stopničke v slovenskem DP sta se vrnila Aleš Zrinski in Rok Vidmar (ford fiesta R5). Foto: Gregor Pavšič

Grossi hitro pobegnil Fakinu

Do odločitev je v Železnikih prišlo že prvi dan, ko si je Turk pred tekmeci privozil dve minuti naskoka. V nadaljevanju relija Idrijčan ni popuščal in še naprej dosegal odlične čase. Na drugo mesto skupno se je prebil Dunner, tretje mesto pa je zadržal Grossi. Portorožan je podobno kot Turk temelje zmagi v diviziji II postavil že prvi dan. Privozil si je dobre pol minute prednosti pred zasledovalci. Jernej Fakin (ford fiesta rally4, sovoznik Gregor Fakin) ni zaostajal veliko, toda za Grossija vendarle prave rešitve ni imel. Drugi dan relija sta brata Fakin uspela ubraniti napade vse hitrejšega Jana Medveda (ford fiesta rally4, sovoznik Izidor Šavelj).

V diviziji III državnega prvenstva je reli zanesljivo dobil Jaka Valant (BMW M3, sovoznik Jan Nik Jesenovec). Imel je dobro minuto prednosti pred Maticem Humarjem (renault clio RS, sovoznik Matic Peternel). Letos dvakratni zmagovalec te divizije je za dobrih šest sekund ugnal Vasjo Miklavčiča (renault clio RS, sovoznik Martin Černigoj).

V najmanjši diviziji po pravi večerni drami zmaga Nejca Mraka

V diviziji I se je reli začel z napetim obračunom Nejca Mraka (suzuki swift, sovoznik Darko Vončina) in Matjaža Mihevca (renault clio rally5, sovoznik Gašper Verbič). Tehnične težave s polosjo so upočasnile Mihevca, Mrak pa je imel z zavorami in gorivom še največ težav po zadnji petkovi hitrostni preizkušnji. Mrak v drugem delu relija ni imel več težav in v cilju se je veselil 56 sekund prednosti pred Primožem Kačičem (MG ZR 105, sovoznik Aljaž Černigoj). Tretji je bil Luka Brus (MG ZR 105, sovoznik Tadej Zaljuberšek).

Rezultati - 8. reli Železniki 2021



1. Turk-Ošlaj (hyundai i20 R5) 1:08:11,0; 2. Dunner-Minor (škoda fabia R5) + 3:44,3; 3. Grossi-Berlot (peugeot 208 rally4) + 4:16,1; 4. Kovacs-Istovics (ford fiesta R5) + 4:21,6; 5. Wagner-Stein (ford fiesta rally4) + 4:35,2; 6. Zrinski-Vidmar (ford fiesta R5) + 4:39,4; 7. Peljhan-Čar (VW polo proto) + 5:02,2; 8. Fakin-Fakin (ford fiesta rally4) + 5:08,1; 9. Kossler-Kalinke (subaru impreza STI) + 5:35,6; 10. Prodan-Raštegorac (ford fiesta rally4) + 5:58,7; …

Četrta v slovenskem DP sta bila Darko Peljhan in Matej Čar (VW polo proto). Foto: Gregor Pavšič

Jaka Valant je zmagal v diviziji III. Foto: Gregor Pavšič

Nejc Mrak in Darko Vončina (suzuki swift), zmagovalca divizije I. Foto: Gregor Pavšič