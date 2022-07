Poslovila se je legenda slovenskega avtomobilizma

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po dolgotrajni bolezni je umrl 80-letni Aleš Pušnik, eden pionirjev slovenskega avtomobilskega športa in večkratni državni prvak v reliju.

Aleš Pušnik je bil rojen 20. junija 1942 v Mariboru. Najprej ga je zamikal balet in pozneje motokros, a je svoje športne rezultate dosegel za volanom dirkalnega avtomobila. Začel je z domala serijskim renault 8 gordini in nato presedlal v renault 12 gordini.

Foto: osebni arhiv

Bil je eden pionirjev slovenskega avtomobilskega športa, ki je v sedemdesetih letih začel voziti tudi na relijih v tujini. Že leta 1973 sta bila s sovoznikom Rokom Freyerjem v konkurenci relija Monte Carlo in vozila sta odlično. Celo tako dobro, da je Renault Pušniku ponudil bolje pripravljen tovarniški avtomobil. Ko se je Mariborčan peljal v Pariz, da bi ga prevzel, je doživel zanj skoraj usodno prometno nesrečo.

Trikratni državni prvak nekdanje Jugoslavije

Kariere na relijih svetovnega prvenstva ni bilo, a je Pušnik uspešno okreval in nato v letih 1974, 1975 in 1977 postal jugoslovanski državni prvak v reliju v skupni razvrstitvi. Pri športnem programu novomeškega IMV in Renaulta ga je nato nasledil Brane Kuzmič, Pušnik pa je svoj zadnji reli odpeljal pred 40 leti. Na reliju Monte Carlo je skupno sodeloval štirikrat.

Ob izgubi šampiona in enega največjih imen zgodovine avtomobilskega športa v Sloveniji pošiljamo sožalje vsem njegovim svojcem, znancem in prijateljem.

Foto: Boris Hodnik