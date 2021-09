Posebnost v Kopru: ta ladja v naše morje še ni zaplula #foto

Ladja Jolly Vanadio je dolga 240 metrov in široka 37,5 metra. Izdelali so jo pred šestimi leti.

Luka Koper je prvič gostila zanimiv tip tovorne ladje, ki lahko istočasno prevaža kontejnerje in zadaj na krmi tudi drug tovor, kot so avtomobili, mehanizacija in podobno. V Kopru so nanjo naložili plinske turbine.

LukaMoper je pri nalaganju tovora na tako imenovano RORO ladjo sodelovala z družbo Comark, projekta logistika in transport. Foto: Comark V koprsko Luko je prvič priplula ladja Jolly Vanadio italijanskega ladjarja Messina s sedežem in svojim terminalom v Genovi. Ta ladja še ni bila še nikoli tako visoko v Jadranu, rotacije njihovih ladij so namreč običajno med Evropo, Bližnjim vzhodom in Afriko.

Gre za tako imenovani tip ladje z oznako CON RO. To pomeni, da prevaža kontejnerje, istočasno pa lahko zadaj na krmi prek rampe naloži vozila, prikolice s tovorom in podobno.

Ladja je dolga 240 metrov in široka 37,5 metra. Izdelali so jo pred šestimi leti.

V Koper po mobilne plinske turbine

Razlog prihoda ladje v Koper je naklada mobilnih elektrarn, ki so bile namenjene za končnega kupca v Duqm Oman. Tako imenovana TM2500 aeroderivativna plinska turbina je eno najbolj modularnih in zanesljivih mobilnih plinskih turbin na svetu.

Ta vrsta turbine sloni na letalskih reaktivnih motorjih, najpogosteje turboventilatorskih. TM2500 je rešitev za zagotavljanje stalnega napajanja napravam ali za ustvarjanje rezervne energije zaradi naravnih nesreč, zaustavitev obratov, nestabilnosti omrežja ali izoliranih lokacij.

Delo so opravil v manj kot 20 urah

Ta ladja lahko sprejme do tri tisoč kontejnerskih enot (TEU), nosilnost tovornega prostora pa je 350 ton. Ta prostor je dolg 50 metrov, širok 12,5 metra in visok sedem metrov. Karakteristike ladje, kot sta velikost in nosilnost rampe, višina krova omogoča tovor in sprejem težke in velike industrijske mehanizacije in opreme.

Taka vrsta tovora presega standarde v smislu dimenzij, mase in vrednosti. Turbine so na ladjo, ki je koprsko Luko zapustila v manj kot 20 urah, hitro naložili.

Pogled na ladjo v Luki Koper, kjer je natovarjanje trajalo manj kot 20 ur. Foto: Comark

Gre za tako imenovani tip ladje z oznako CON RO. To pomeni, da prevaža kontejnerje, istočasno pa lahko zadaj na krmi prek rampe naloži vozila, prikolice s tovorom in podobno. Foto: Comark