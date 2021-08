Porsche skrivnostno napoveduje nov avtomobil #foto

Septembra se bodo v Evropo vrnili avtomobilski saloni. Prav ob izbruhu epidemije covid-19 so lani marca najprej odpovedali tradicionalno razstavo v Ženevi. Medtem se je nemška osrednja avtomobilska razstava IAA iz Frankfurta preselila v München.

Porsche je za zdaj precej skrivnostno napovedal novo konceptno vozilo, ki bo po njihovih besedah "osredotočeno na prihodnost". V celoti jo bodo razkrili 6. septembra. Objavili so fotografijo žarometa LED, ki predstavlja novo in do zdaj še nikoli prej videno obliko. Glede na konceptno naravo bi bil lahko to tehnološka ali oblikovna napoved prihodnjih modelov.

Porsche sicer načrtuje električnega naslednika macana, prav tako tudi novega električnega tekmeca avtomobilu BMW i4.

At @iaamobility, #Porsche is looking to the future, celebrating the world premiere of a future-oriented concept study on 6 September – live on https://t.co/e3Er20H448. #Porsche #IAA21 #PorscheIAA2021 pic.twitter.com/7gDaGQjG7d