Porsche je lani dobavil tri odstotke manj avtomobilov kot predlani in sicer 310 tisoč (predlani 320 tisoč), z njimi pa ustvaril 40 milijard evrov prometa (-1,1 %) in 5,64 milijarde evrov dobička. Ta je bil občutnih 22 odstotkov nižji kot predlani. Donos iz prodaje se je zmanjšal za štiri odstotne točke na 14,1 % (predlani 18 %).

Poslovanje Porscheja je bilo v večini globalnih regij dobro, izjema je bila le Kitajska in tam se je zgodil največji padec tako prodaje kot dobička (prodaja -28 %).

Oliver Blume, izvršni direktor Porscheja. Foto: Porsche

Foto: Gregor Pavšič

Na predstavitvi poslovnih rezultatov so pri Porscheju potrdili možnost dodatka nove linije športnih terencev, ki bi imeli klasični bencinski oziroma hibridni pogon. Toda to zagotovo ne bor različica macana s klasičnimi motorji.

Macan je trenutno v Evropi na voljo le v novi električni različici (izdelali so ga na električni zasnovi), tudi sicer pa se bencinsko gnani macan v trenutni generaciji kmalu poslavlja tudi na trgih izven Evrope. To se bo predvidoma zgodilo prihodnje leto. Porsche je do zdaj prodal več kot 800 tisoč macanov.

Pri Porscheju bi za večjo prilagodljivost na zahteve trga izdelali nova vozila s klasičnim pogonom, ki bi jih prodajali vzporedno z električnim macanom, od katerega bi se tudi vidno razlikovali. Veliko podrobnosti za zdaj še ni znanih. Izvršni direktor Porscheja Oliver Blume je glede nove linije vozil potrdil, da so še na ravni razvojnih idej in da jo lahko pričakujemo kvečjemu proti koncu desetletja. Porsche bi v tem primeru posamezne modele s klasičnimi pogoni izdeloval tudi v naslednjem desetletju.

Znova tudi 911 RS2?

“Razvoj nove linije modelov nas bo stal veliko denarja, toda omogočil nam bo večjo prilagodljiovost,” je dejal Blume. Nove športne terence bi lahko razvili nan osnovi platforme PPC (premium performance combustion), s katere prihaja tudi novi audi Q5.

Pri Porscheju so prav tako napovedali novo različico športnega 911, predvidoma bo to novi 911 GT2. Prav tako razvijajo še novi električni športni terenec, ki bo večji od cayenna. Letos bodo v razvoj novih produktov in večjo konkurenčnost vložili 800 milijonov evrov, največji izziv pa ostaja konkurenčnost na Kitajskem. Tam se trg usmerja proti avtomobilom s priključnim kablom, tekmeci Porscheja pa so večinoma predvsem občutno cenejši.