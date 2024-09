Porsche je novo obdobje z macanom, ki bo v novi generaciji v Evropi na voljo le še z električnim pogonom, začel tudi v Sloveniji. Za takega macana bo treba odšteti več kot sto tisočakov, z bencinskim motorjem pa so na voljo le še kot rabljena vozila iz zaloge. Goste in potencialne kupce so povabili na dogodek v Stožicah.