Popolno zavarovanje za vaš novi avto

Slovenija v samem evropskem vrhu po registriranih avtomobilih na število prebivalcev. Sklenitev avtomobilskega zavarovanja je nujna, a je lahko preprosta in zanesljiva ne glede na to, ali želimo zavarovati svoje prvo vozilo ali obnoviti veljavno avtomobilsko zavarovanje. In kje so pogoji še posebej ugodni?

Zavarovanje avta je "nujno zlo" vsakega lastnika jeklenega konjička. Slovenska zakonodaja zahteva, da ima vsako vozilo urejeno zavarovanje avtomobilske odgovornosti (AO), ki mu laično rečemo obvezno zavarovanje (saj se mu ne moremo izogniti in ga mora vsakdo urediti preden poteče).

Sklenite zavarovanje z odličnim kritjem

Nepredvidljivi dogodki v prometu in višja sila lahko voznikom povzročijo številne preglavice in ogromno premoženjsko škodo, ki jo brez pomoči zavarovalnic težko poravnajo. V tem primeru smo brez zavarovanja nemočni.

Izbira primernega zavarovanja je eden od ključnih dejavnikov, ki lahko pomaga pri reševanju težav, povezanih z voznikom, sopotniki in vozilom.

Ste že kdaj sklenili zavarovanje prek spleta?

Zdaj je sklenitev avto zavarovanja hitra, enostavna in ugodna. WIZ Avto je super izbira za avto zavarovanje, saj omogoča hiter in enostaven spletni izračun, sklenitev police v le nekaj klikih in plačilo s kartico ali spletno banko. Na voljo je tudi možnost obročnega odplačevanja preko trajnika.

WIZ Avto zavarovanje je prvo spletno zavarovanje, ki deluje že od leta 2012. Njihova vrata so odprta 24 ur na dan, vse dni v letu. Njihov moto je: ne vsiljujemo ampak svetujemo.

V 2 KORAKIH DO INFORMATIVNEGA IZRAČUNA

Oglejte si video, kako hitro lahko pridobite zavarovalno polico on-line.

Pri sklepanju zavarovanja on-line WIZ potrebuje vaš veljaven e-poštni naslov, do katerega redno dostopate, saj vam bodo nanj poslali elektronsko polico. Zavarovalno polico, ki ste jo prejeli na e-poštni naslov, lahko natisnete ter z njo podaljšate prometno dovoljenje.

Različna kritja

Za vaš novi avto izberite popolno zavarovanje, da boste brez skrbi. Preverite vsa kritja, ki poleg obveznega avtomobilskega zavarovanja ponuja WIZ. Popolno kombinacijo izberete sami, glede na specifiko uporabe vašega novega vozila.

Izbirate lahko med naslednjimi kritji: WIZ Obvezno (zavarovanje avtomobilske odgovornosti),

WIZ Voznik (zavarovanje voznika za telesne poškodbe),

WIZ Kasko,

WIZ Delni kasko,

WIZ Nezgoda (zavarovanje potnikov),

WIZ Asistent (asistenca na cesti) in

uredite doplačilo, če vaš avto vozi mladi voznik.

WIZ Kasko je avtomobilsko kasko zavarovanje, ki krije stroške popravila vašega avta, če bo poškodovan v prometni nesreči, na parkirišču, v požaru, kot posledica naravne nesreče, zlonamernih dejanj ali ukraden (polni kasko). Pri WIZ Kasko morate izbrati višino vaše soudeležbe pri škodi (tako imenovana odbitna franšiza). Kasko zavarovanje avtomobila je super izbira, saj vam zagotovi možnost, da zavarovalnica plača popravilo avta tudi, ko ste sami odgovorni za poškodbo na njem.

WIZ Delni kasko krije stroške popravila avta za izbrane poškodbe (na steklih, svetilih, ogledalih, zaradi naleta živali in zaradi poškodbe na parkirišču) brez vpliva na povišanje cene zavarovanja zaradi škode. Franšiza ob škodi oziroma vaša soudeležba je fiksna in znaša 50 evrov. Izberete lahko osnovni paket WIZ Cesta ali širši paket WIZ Parkirišče.

WIZ Asistent ponuja v primeru okvare, poškodbe ali izginotja avta 24-urno organizacijo in kritje stroškov asistence. Navedeno velja le za primere, kadar je asistenčni center pravočasno obveščen o primeru in odobri navedeno storitev, zato svetujemo, da teh storitev ne organizirate v lastni režiji. Omejitev vseh stroškov po posameznem primeru znaša dva tisoč evrov, omejitev vseh stroškov po tvoji polici v enem zavarovalnem letu pa štiri tisoč evrov. Obseg kritja ni pogojen s starostjo tvojega avta.

Po novem pa lahko pri WIZ sklenete tudi WIZ Delni kasko, s katerim lahko svoj avto zavarujete le za izbrane poškodbe (na steklih, svetilih, ogledalih, zaradi naleta živali in zaradi poškodbe na parkirišču) brez vpliva na povišanje cene zavarovanja zaradi škode.

TUDI PROMETNO DOVOLJENJE LAHKO PODALJŠATE ON-LINE

Podaljšanje prometnega dovoljenja in obnovitev zavarovanja je danes na moč udobno opravilo. Če vam letos ni treba opraviti tehničnega pregleda, potem vam sploh ni treba vstati s kavča. Najprej sklenite ali obnovite WIZ Avto zavarovanje, nato pa na eUpravi oddajte vlogo za podaljšanje prometnega dovoljenja. Originalno polico boste prejeli na vaš e-mail v elektronski obliki, prometno dovoljenje pa dobite po pošti (do takrat se lahko vozite s spletnim potrdilom).

Hitro reševanje škodnega dogodka

Ena izmed ključnih prednosti WIZ Avto zavarovanja je tudi hitro reševanje škodnega dogodka, ki ga uredijo v najkrajšem mogočem času.

Se vam je pripetila škoda? O zavarovalnem primeru lahko WIZ preprosto obvestite na enega izmed spodnjih načinov:

izpolnite spodnji obrazec ,

pokličete na 080 11 24,

pošljete e-pošto na prijava.skode@wiz.si

ali hitro in enostavno škodo prijavite prek portala Moj WIZ.

Pri avtomobilski škodi lahko škodo prijavite pri enem izmed več kot 100 pooblaščenih serviserjih, ki so opremljeni s sistemom Quick Check, ki omogoča prijavo in rešitev zavarovalnega primera brez obiska zavarovalnice. Pred prijavo preverite serviserje Moj servis, ki WIZ-ovim zavarovancem ponujajo določene ugodnosti ob popravilu vašega avta.

Škodne primere od prijave do izplačila rešijo v povprečju v 15 dneh.

Kako še dodatno prihraniti pri zavarovanju za avto?

Pri WIZu lahko hitro, enostavno in ugodno uredite zavarovanje. Veliko je možnosti, zato ne spreglejte namigov za prihranke pri avto zavarovanju, kot so:

Zavarovanje WIZ Perla - zavarovanje prilagojeno za vse, ki prevozite manj kot 6.000 km, zato prihranite 30 % pri WIZ Obvezno.

zavarovanje prilagojeno za vse, ki prevozite manj kot 6.000 km, zato prihranite pri WIZ Obvezno. Večkratni WIZionarji lahko pridobijo 70 € za WIZ Avto - ob sklenitvi WIZ Zdravje izberejo ugodnost WIZ Avto.

za WIZ Avto - ob sklenitvi WIZ Zdravje izberejo ugodnost WIZ Avto. Dodatna ugodnost za varne voznike – tisti z maksimalnim bonusom imajo do 40 % nižjo ceno pri Wiz Obvezno.

Preverite še ostale načine prihrankov, če urejate vaše novo avto zavarovanje pri WIZu.

