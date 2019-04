Vročinski krči na počitnicah? Za ceno ene kave na dan ste brez skrbi!

Potovanja. Ah, potovanja. Je sploh kaj lepšega od radosti in pozitivnih pričakovanj pravkar rezerviranih počitnic? Ali pa sreče, ko smo naposled le zložili vso prtljago v avtomobil in se zavedli, da sledijo zgolj in samo še uživanje, sprostitev ter razne dogodivščine? V vsej tej potovalni noriji pogostokrat ne pomislimo na morebitne nezgode ter nesreče , ki žal nikoli ne počivajo.

Na potovanju ali počitnicah v tujini se nam lahko pripeti še marsikaj hujšega od tega, da si malce popraskamo koleno. Različne poškodbe pa zahtevajo tudi specifično obravnavo in oskrbo.

Slovenci smo radoveden narod, zelo radi potujemo v tujino. Evropa, ZDA, Avstralija, Azija; kam se pa vi najraje odpravite?

Leta 2016 se je tako 1,2 milijona ljudi podalo na vsaj eno zasebno potovanje. Šestdeset odstotkov zasebnih potovanj, ki jih opravijo Slovenci, ima za cilj tujino. Najpogosteje zahajamo na Hrvaško – le ena tretjina gre kam drugam.

Ne glede na to, kam vas bo odnesla pot in kaj mislite tam početi, je možnost za nenadno bolezen ali poškodbo vedno prisotna.

Ko se nam v tujini pripeti nesreča, si želimo, da s čim manj napora pristanemo v dobri zdravstveni oskrbi in da se po poškodbi oziroma bolezni čim prej pozdravimo. Tako delujemo, takšni smo, s tem pa prav gotovo ni nič narobe. Kmalu zatem pa mnogokrat sledijo razni pomisleki.

"Hmmm. Kaj pa stroški?" vpraša Vesna svojega partnerja, medtem ko je zaradi vročinskih krčev obležal v bolnišnici na Hrvaškem. "Stroški? Pa saj imava evropsko kartico," ji nekoliko zmedeno odgovori Bojan. Pa ima Bojan resnično prav? Ali je evropska kartica zdravstvenega zavarovanja dovolj? Nikakor.

Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja namreč ne ponuja pomoči pri organizaciji zdravljenja (asistence), ampak krije le stroške nujnih zdravstvenih storitev v javnih zdravstvenih ustanovah. Pa še te le do višine, ki jo v tisti državi krije obvezno zdravstveno zavarovanje. Stroški se lahko pri različnih nezgodah resnično povzpnejo na visok znesek, pri čemer vam zdravstvena kartica ne bo prav pomagala. Denimo, če se vam pripeti hujša nesreča, za katero je potreben tudi prevoz, boste morali kar pošteno seči v denarnico.

Prevozov obvezno zdravstveno zavarovanje namreč ne krije. Zavarovanje za Tujino WIZ pa.

Vsako posredovanje reševalcev in zdravniška pomoč ter nato oskrba v bolnišnici so neizogibno povezani s stroški, ki v tujini hitro presežejo ne samo nekaj sto, ampak tudi nekaj tisoč evrov.

V razmislek: 1. primer: Mojca in Miha sta za prvomajske počitnice odpotovala na eksotične Maldive. Mojco je drugi dan začelo zvijati v spodnjem delu trebuha. Po telefonskem posvetu z asistenčnim centrom sta se nemudoma opravila na pregled k zdravniku, ta pa ju je takoj napotil v bolnišnico na glavnem otoku Mali. Mojca je bila zaradi operacije slepiča hospitalizirana šest dni. Poskrbeti je bilo treba tudi za predčasni letalski prevoz v Slovenijo. Pri tem so nastali stroški v višini 13.636 evrov. Ker je imela Mojca urejeno družinsko zdravstveno zavarovanje WIZ Tujina, je vse stroške zdravljenja in prevoza v Slovenijo krilo zavarovanje za tujino. 2. primer: Sedemintridesetletna Tjaša si je med spomladanskim obiskom oddaljenega otoka na Hrvaškem med na videz nedolžnim jutranjim tekom zvila gleženj. Za zdravstveno oskrbo - pregled zdravnika, rentgensko slikanje in oskrbo z longeto - je pri zasebniku plačala približno 120 evrov. Ker ni imela urejenega zavarovanja z medicinsko asistenco na potovanjih v tujini, je morala stroške kriti sama. Če bi pred dopustom uredila zavarovanje za tujino, njena denarnica ne bi prav nič trpela. 3. primer: Vrnimo se k Vesni in Bojanu ter njunemu primeru vročinskih krčev. Stroški zdravljenja vročinskih krčev na Hrvaškem, upoštevajoč vse preglede, nujni prevoz ter bivanje v bolnišnici, lahko znesejo tudi 1.560 evrov. ZANIMA ME ZAVAROVANJE.

Kakšna je razlika med evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja in zavarovanjem WIZ Tujina?

Za celovito kritje v primeru zdravstvenih težav v tujini torej evropska kartica zdravstvenega zavarovanja pogosto ni dovolj. Krije namreč le stroške v primeru zdravljenja v javnih bolnišnicah, ne pa tudi v zasebnih klinikah, prevozov domov, in ne omogoča asistence.

Zavarovanje za tujino z asistenco WIZ Tujina Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja Kritje stroškov zdravljenja v javnih bolnišnicah ✔ ✔ Kritje stroškov zdravljenja v zasebnih bolnišnicah ✔ ✘ 24-urna asistenca v slovenščini ✔ ✘ Kritje celotne višine stroškov zdravljenja* ✔ ✘ Kritje prevoza (v bolnišnico, domovino ...) ✔ ✘ Kritje nujnih helikopterskih prevozov (npr. s smučišč) ✔ ✘

Dovolj je samo močan zvin gležnja, da se vaše počitnice popolnoma spremenijo v mučno počivanje v postelji - v času, ko na prostem spomladansko ali poletno sonce boža vse naokoli.

Kamorkoli že greste, WIZ Tujina vam sledi do roba sveta

Zavarovanje za tujino WIZ Tujina velja za ves svet in je nastalo na podlagi več kot 20-letnih izkušenj iz sodelovanja med asistenčno hišo Assistance CORIS in Adriaticom Slovenico. Potrebujete ga pred odhodom v tujino, sicer ne velja od prvega dneva sklenitve.

Zavarovanje za tujino WIZ Tujina sodeluje z asistenčno hišo Europ Assistance, ki ima široko razpredeno mrežo zdravnikov v zasebnih in javnih ustanovah ter nudi pomoč 24 ur na dan, 365 dni v letu, v slovenskem jeziku in pokrije dejansko nastale stroške za vse nujne prevoze.

Je že tako, da je v času stiske v kraju, ki ga ne poznate in običajno tudi težko razumete jezik, pomoč v slovenskem jeziku zelo dobrodošla. Zavarovanje za tujino ne krije le zdravniške pomoči, ampak tudi prevoz do zdravnika in nazaj oziroma po potrebi pot nazaj v domovino.

Dobro je vedeti Za večkratne izlete na Hrvaško ali v Črno goro priporočajo celoletno zavarovanje z zavarovalno vsoto 20.000 evrov. Družinsko celoletno zavarovanje stane le 39,06 evra, kar je neprimerljivo manj, kot bi plačali za en nujen obisk zdravnika na Hrvaškem. Če dopustujete večinoma na Hrvaškem, vam lahko zadostuje kritje do 20.000 evrov, če pa potujete v ZDA, vam nujno priporočajo, da izberete najvišje kritje do 100.000 evrov. Zakaj? V primeru, da do nezgode ali bolezni pride v ZDA, se težje vrnete v domovino kot iz Hrvaške. Zato nastanejo višji stroški (tudi zdravljenje je v ZDA dražje kot v Sloveniji), posledično pa potrebujete višje zavarovalno kritje.

Celovito popotniško zavarovanje

Njihova asistenca vam sledi do konca sveta in se lahko pohvali z lastnim medicinskim osebjem (zdravniki in medicinskimi sestrami), ki skrbijo za zavarovance v času zdravljenja v tujini, komunicirajo z zdravstvenim osebjem v kliniki ali bolnišnici in jih usmerjajo na prave točke za pomoč v posameznih primerih.

Poleg tega asistenčni center poskrbi tudi za obveščanje svojcev o neprijetnem dogodku v tujini. Če mora zavarovanec bivanje v tujini podaljšati, skrajšati ali spremeniti, asistenčni center poskrbi za vse rezervacijske storitve (hotelske, letalske ali za izposojo avtomobila) in prenos sporočil do svojcev.

WIZ Tujina Plus je pravzaprav celovito popotniško zavarovanje, saj poleg zdravstvenih nudi tudi nekaj dodatnih kritij, ki na potovanjih pridejo zelo prav, poleg tega lahko z njim zavarujete tudi družinske člane.

Če se vsaj dvakrat letno odpravljate s partnerjem ali družino v tujino, si uredite celoletno družinsko zavarovanje WIZ Tujina, ker se enostavno splača.