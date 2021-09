Ponoči v Slovenijo: pripeljal je najbolj noro lado #foto

1,6-litrski motor zmore 170 "konjev". Foto: osebni arhiv Leta 1970 so Sovjeti na ceste poslali lado 2101. To je bila preprosta limuzina na osnovi fiata 124, prilagojenega za potrebe takratne Sovjetske Zveze in mnogih držav vzhodnega bloka. Deset let pozneje so to začetno lado, poimenovano tudi “kopeyka” (po najmanjšem sovjetskem kovancu za eno stotino rublja), prenovili. To je bila že lada 2104 in dobila je še dve različici, zadnjo 2107 so začeli izdelovati leta 1982. Skupaj z vsemi različicami z osnove fiata 124 je bila to ena najdlje uporabljenih avtomobilskih platform vseh časov.

In prav zaradi svoje zgodovine, nekdanje “ljudskosti”, nostalgije in zanimive tehnične zasnove trpežnega avtomobila z zadnjim pogonom, so ponekod še vedno priljubljene tudi njene dirkaške različice. Še posebej veliko jih je na Madžarskem, kjer je zanje specializiranih tudi več predelovalcev. Ti so poskrbeli tudi za lado, ki je zdaj prispela na slovenske ceste. Njen lastnik je Andrej Mihevc, ki je pred leti sam pripravil tudi dirkaško različico nekdanje zastave 101.

Mihevc bo s to lado del tako imenovanega KamikazaTribe, ki ga je s ford sierro RS cosworth letos začel Grega Kravos. Foto: osebni arhiv

Zmogljiv motor, zadnji pogon in nenavaden menjalnik

To sicer ni prva dirkalna lada na slovenskih cestah. Že sredi osemdesetih je lado 2105, ki pa je bila kajpak mnogo manj “nabrita” od modernih izvedenk, vozil Idrijčan Bojan Polanc. Mihevčeva lada je letnik 1986 in je tako stara prav toliko kot njen nov lastnik.

To je seveda moderna različica stare lade, ki ima kar nekaj dokaj moderne tehnike. Za pogon skrbi 1,6-litrski motor z dvojnim Webrovim vplinjačem, ki zmore 170 “konjev”. Moč se prenaša na zadnji par koles. Menjalnik je zanimiv, saj je treba za prvo prestavo pretakniti ročico skrajno desno zgoraj, v drugo prestavo pa nato v položaj levo zgoraj. Za pretikanje prestav ni potrebna uporaba sklopke.

“Izpolnile so se mi dolgoletne sanje …”

Karoserijo za to lado so na Madžarskem izdelali pred petimi leti. Različni strokovnjaki za podobne avtomobile so pri naših vzhodnih sosedih poskrbeli tudi za menjalnik in Bilsteinove blažilnike. Eden ključnih sestavnih delov je seveda motor, ki so ga predelali pri Kasza Motorsport iz Budimpešte. Na madžarskih relijih jo je vozil Tibor Danis, a zadnje leto je avtomobil miroval.

“Izpolnile so se mi dolgoletne sanje,” je lado na pot v Slovenijo pospremil Mihevc, ki jo namerava še razširiti v različico VFTS. Za zdaj še ne ve, kdaj ga bomo z lado prvič videli na slovenskih dirkah.

Na madžarskih relijih jo je vozil Tibor Danis, a zadnje leto je avtomobil miroval. Foto: osebni arhiv

Menjalnik je zanimiv, saj je treba za prvo prestavo pretakniti ročico skrajno desno zgoraj. Foto: osebni arhiv