Pomembna za Škodo: preizkušeni "bencinarji", a brez dizla

Modela scala in kamiq ostajata za Škodo pomemben del ponudbe klasičnega avtomobilskega trga, torej tistega brez dražje elektrifikacije. Oba sta dobila prenovo in preizkušene bencinske motorje, dizelskih pričakovano v ponudbi ni.

Oba kompaktna modela sta pomembna za Škodino znamko. Od leta 2019 so prodali skoraj 230 tisoč modelov scala, v še nekoliko krajšem časovnem obdobju pa tudi več kot 351 tisoč kamiqov. Ta je v zadnjih dveh letih postal najbolje prodajani Škodin športni terenec oziroma križanec, prehitel je torej tudi karoqa in največjega kodiaqa.

Foto: Škoda

Škoda je za oba modela predstavila osvežitev. Scali so ostreje začrtanimi linijami vtisnili pridih dinamičnosti, kamiqu pa izpostavili videz športnega terenca. Oba modela še naprej prihajata s platforme MQB-A0 in bosta na voljo z bencinskimi motorji, ki bodo imeli moč od 70 do 110 kilovatov (od 95 do 150 “konjev”).

Osnovni bencinski motor je litrski trivaljni, vrh ponudbe pa 1,5-litrski štirivaljni s funkcijo izklapljanja valjev. Dizelskih motorjev ni na voljo, prav tako to ostajata Škodina avtomobila brez elektrifikacije.

Digitalni zaslon je serijski

Za vse modele sta serijska 8-palčni digitalni meriniki in vsaj 8,25-palčni digitalni zaslon, opcijsko bosta oba modela zdaj prvič na voljo tudi z matričnimi žarometi LED.

Poleg serijskega podvozja sta za oba modela opcijsko na voljo tudi podvozje za slabše terene (s 15 milimetrov večjim odmikom od tal za scalo) in športno podvozje z izbiro med dvema nastavitvama blažilnikov (znižano za 15 milimetrov pri scali in za 10 milimetrov pri kamiqu).

Foto: Škoda

Foto: Škoda

Foto: Škoda

Foto: Škoda

Foto: Škoda