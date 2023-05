Položaj Alfe Romeo v Sloveniji: "Nismo več cenejši od nemških tekmecev …"

Foto: Gregor Pavšič Alfa Romeo je v Slovenijo pripeljala prenovljena modela giulio in stelvio. Dobila sta nove matrične žaromete LED, večji zaslon infozabavnega vmesnika in še nekaj izboljšav. Ključni poudarek obeh avtomobilov, tako za limuzino kot športnega terenca, kajpak ostaja predvsem vozna dinamika, duh slovite italijanske znamke.

Ta je prodajno sicer z izjemo uspešnega modela tonale zdrsnila na raven nišne avtomobilske znamke, čaka pa jo pestra prihodnost. Giulia neposrednega naslednika ne bo dobila, saj jo bo pri Alfi Romeo nasledil električni model nekoliko drugačne, a za zdaj uradno še nepotrjene karoserijske izvedbe.

Foto: Gregor Pavšič

Dokler se vsa znamka pod okriljem Stellantisa ne bo preusmerila k električnim pogonom, pa giulia in stelvio nagovarjata s svojo atraktivnostjo, voznimi lastnostmi in prav nič sramežljivim športnim duhom.

Giulia bo na voljo le s štirikolesnim pogonom, osnovnega stelvia pa je mogoče dobiti tudi s pogonom le na zadnji par koles. Inženirji so poskušali nekoliko zmanjšati tudi maso vozil, tako ima na primer kardanska gred iz ogljikovih vlaken in aluminija maso le sedem kilogramov. Za pogon bosta pri giulii skrbela dvolitrski motor turbo 280 in 2,2-litrski dizelski motor multijet 210, pri stelviu pa je možnost tudi šibkejšega 160-"konjskega" motorja. Za prenos moči bo skrbel osemstopenjski samodejni menjalnik.

Začetna cena za stelvia je slabih 49 tisoč, za giulio pa 46.490 evrov. Za močnejše različice, kot sta veloce in competizione, cene narastejo na okrog 60 tisočakov, obe alfi pa imata na ceniku tudi že 1.500 evrov popusta. Razlika med primerljivo opremljenim stelviom in giulio je okrog pet tisoč evrov.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Pogovor - Uroš Mravinec, direktor podjetja Avto Triglav

Kako ste zadovoljni s položajem Alfe Romeo na slovenskem avtomobilskem trgu?

Prodajne količine so sprejemljive, niso pa to, kar si želimo. Težava so proizvodne količine in dobavni roki. Letos bomo dobili pet do deset vozil giulia in od 30 do 40 stelviev. Podobne omejitve imamo tudi pri modelu tonale. Skupno bomo letos prodali okrog 150 avtomobilov.

Kam spada znamka?

Pri cenovnem pozicioniranju se borimo s Stellantisom. Deležni smo bili odstotkovno precej večjih podražitev kot naši tekmeci in to je trenutno naša težava. Zdaj lahko računam, da bo s prenovo obeh modelov, ki dobivata tako matrične žaromete LED kot večji zaslon vmesnika, mogoče prepričati več kupcev.

Foto: Gregor Pavšič

Kako močna je še znamka, imate še naprej številčno bazo navdušencev Alfe Romeo?

Navdušencev je še vedno veliko. Povpraševanja po avtomobilih je veliko, želel pa bi si več realizirane prodaje. Alfe vselej pritegnejo veliko zanimanja, tako znamka kot tudi njeni avtomobili. Odziv je vselej dober, toda ljudje pričakujejo, da bodo alfe cenejše od premijskih tekmecev. Nemalokrat smo zdaj celo dražji. Avtomobili so dobri, sploh pri giulii in stelviu so inženirji naredili velik korak naprej. Dejstvo pa je, da alfa ni več cenejši avtomobil od nemških tekmecev.

Kaj pa prihodnost? Ta je za Alfo Romeo že začrtana električno …

Želim si, da bi kar najdlje v salonih ostali še s termičnimi, predvsem bencinskimi motorji. Trenutno od 70 do 80 odstotkov naše prodaje pomenijo bencinski motorji. Pred leti je bilo to razmerje ravno nasprotno, torej v prid dizelskim motorjem. Želel bi, da bi šla Alfa Romeo med zadnjimi na elektriko, a trenutne napovedi iz Stellantisa kažejo, da bo šla celo med prvimi. Več informacij pa za zdaj iz Stellantisa nimamo.