Zamude pri dobavi: kako dolgo bomo čakali na nove avte prihodnje leto?

Zaradi pomanjkanja polprevodnih mikročipov so proizvajalci prisiljeni zapirati tovarne in zniževati prodajne cilje za letošnje leto. Čeprav obljubljajo izboljšanje do konca leta, pa bodo imeli težave z dobavo zelo zaželenih čipov tudi prihodnje leto. Foto: Porsche

Avtomobilski proizvajalci so se po dveh letih končno zbrali na enem izmed večjih evropskih avtosalonov. Tam bodo obiskovalcem predstavili predvsem elektrificirane novosti in pogled na mobilnost prihodnosti. A temno senco nad sam dogodek niso priklicali sami okoljevarstveni protestniki, veliko se govori predvsem o krizi polprevodniških mikročipov, ki se bo po trenutnih napovedih vlekla še praktično čez vse leto 2022. To prinaša tudi težave z dobavo novih avtomobilov kupcem, ki so jih že naročili in bi jih zaradi tega lahko čakali bistveno dlje kot ob naročilu.

O težavah z dobavo polprevodniških mikročipov smo v zadnjih nekaj mesecih že pisali in takrat povzemali besede proizvajalcev, ki so obljubljali normalizacijo dobave do konca letošnjega leta. A očitno so se ušteli. Bolj ko gremo proti koncu leta, večje so težave in vse več proizvajalcev je prisiljenih k zapiranju tovarn in zmanjševanju števila proizvedenih avtomobilov.

Nič kaj optimističen pogled v prihodnje leto

Povpraševanje po polprevodnih mikročipih ostaja na visoki ravni, zato so se težave z dobavo še povečale. Tudi zaprtja tovarn zaradi lokalnih izbruhov pozitivnih delavcev ne pomagajo in le motijo proizvodnjo ter dodatno zmanjšujejo število proizvedenih mikročipov. V zadnjih letih so veliki porabniki mikročipov postali tudi avtomobili, še posebej električne različice z veliko digitalnimi zasloni

"Številni dobavitelji polprevodnih mikročipov so se sklicevali na strukturne težave zaradi povpraševanja. To bi lahko imelo vpliv tudi v letu 2022 in razmere bi lahko bile nekoliko bolj sproščene v letu 2023," je svoj pogled na to tematiko podal Ola Källenius, izvršni predsednik Daimlerja.

Prodajni cilji na dolgi rok ostajajo nespremenjeni

Oglasila se je tudi Britta Seeger, članica upravnega odbora, in nekoliko umirila strasti. Kljub velikim težavam v tretjem četrtletju leta Foto: Reuters načrtujejo, da se bodo stvari izboljšale v zadnjem četrtletju in postopoma izboljševale v prihodnjem letu. Verjame, da na dolgi rok prodaja električnih vozil ne bo upadla in bo sovpadala z zastavljenimi cilji.

Po drugi strani številni proizvajalci nižajo prodajne cilje zaradi težav z dobavo mikročipov in posledično močno zmanjšane proizvodnje. Tako pri ameriškem General Motorsu kot pri japonski Toyoti so znižali svoje cilje zaradi velikih težav s proizvodnjo novih avtov. Proti težavam niso imuni niti v indijski Mahindri, kjer prav tako ustavljajo proizvodnjo in investitorje svarijo pred nižjimi prodajnimi cilji. Kitajski Nio zaradi velikega števila polprevodnih mikročipov v svojih modelih omejuje proizvodnjo in se poskuša izviti iz težav z dobavami.

Težave večje, kot so jih pričakovali

Ob odprtju avtosalona v Münchnu v ponedeljek je svoj pogled na nastali položaj predstavil tudi Luca De Meo, izvršni predsednik Renaulta. Priznal je, da niso pričakovali tako velikih težav, te so v tretjem četrtletju presegle njihova predvidevanja. Po njegovem mnenju naj bi bilo bolje v zadnjem četrtletju, a so na drugem razstavnem prostoru njegovo mnenje hitro zamajali pri Boschu. Eden največjih avtomobilskih dobaviteljev pričakuje izboljšanje v prihodnjih mesecih, a omejene dobave bodo trajala še večino prihodnjega leta. Tudi pri BMW pričakujejo omejeno dobavo polprevodnih mikročipov v letu 2022. "Pričakujem, da se bo ozko grlo dobavne verige nadaljevalo prihodnjih od šest do dvanajst mesecev," je povedal Oliver Zipse, izvršni predsednik družbe BMW.