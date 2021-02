Na vidiku nove težave: po čipih primanjkuje še baterij

Volkswagen je v preteklih tednih omejil proizvodnjo v svoji matični tovarni v Wolfsburgu, ker so se želeli izogniti daljšim zaustavitvam zaradi pomanjkanja polprevodniških čipov. Zdaj jim težave povzroča še pomanjkanje baterijskih paketov, ki jih potrebujejo za izdelavo hibridnih golfov. Pomanjkanje polprevodniških čipov in posledično zaustavljanje proizvodnje bo po prvih ocenah avtomobilsko industrijo stalo vsaj 50 milijard evrov.

Kot razkriva analitično podjetje LMC, so proizvajalci na svetovni ravni v prvih dveh mesecih zaradi pomanjkanja polprevodniških čipov izdelali kar 450 tisoč avtomobilov manj, kot so jih nameravali. Pete Kelly, generalni direktor LMC, je izrazil skrb, da bo industrija v krču še vso prvo polovico leta, a bi lahko v drugi polovici s pospeškom v proizvodnji še vedno dosegli zastavljene cilje.

Naročila se kopičijo, proizvodnja pa zamuja

Največja Volkswagnova tovarna v Wolfsburgu je zaradi pomanjkanja čipov v vseh večjih težavah. Pred tedni so deloma omejili proizvodnjo. S tem so se želeli izogniti popolni ustavitvi proizvodnje in obenem upali na hitrejšo rešitev z dobavo, ki bi stvari normalizirala. A težavam z dobavo polprevodniških čipov ni videti konca, Volkswagen pa nadaljuje odlično prodajo golfa. Po začetnih težavah so vendarle z vso močjo začeli prodajo, a očitno so na vidiku nove omejitve.

Velikim naročilom pri Volkswagnu težko sledijo, saj se je težavam s pomanjkanjem polprevodniških čipov pridružilo še pomanjkanje baterijskih paketov za hibridne različice golfa. Kar 60 odstotkov kupcev v Nemčiji izbere hibridni motor, v Evropi se zanj odloči 40 odstotkov kupcev. Bernd Osterloh, vodja sindikata v Volkswagnu in član upravnega odbora znamke, je za nemški časopis potrdil težave. Volkswagen ima 93 tisoč naročil za golfa, torej za štirimesečno proizvodnjo, zato morajo težave s pomanjkanjem komponent rešiti hitro.

Opozorila prišla že decembra

Pri Volkswagnu so že decembra začeli opozarjati na težave, ki jih lahko prinese pomanjkanje polprevodniški čipov. Prvih opozoril ni resno jemal nihče, a že januarja so težave potrkale na vrata praktično vseh proizvajalcev avtomobilov. Proizvodnjo so morali omejiti praktično vsi, nekateri so jo celo popolnoma prekinili za nekaj časa.

Po oceni Volkswagna bi se težave s pomanjkanjem čipov in omejeno proizvodnjo lahko nadaljevale še v drugem četrtletju leta, analitično podjetje AlixPartners pa ocenjuje, da bodo te težave avtomobilsko industrijo stale 50 milijard evrov.