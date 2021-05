Zmagovalca pomanjkanja čipov? Toyota in Tesla.

Tesla je na hitro spremenila programsko opremo in zamenjala polprevodniške čipe, ki jih sedaj izdeluje Samsung. S tem so se hitro izvlekli iz težav z dobavo polprevodnikov.

Epidemija je znatno povečala prodajo elektronskih naprav, med njimi predvsem računalnikov, igralnih konzol in telefonov, zato se je povpraševanje po polprevodniških čipih strmo povečalo. Čeprav posledice pomanjkanja čutijo vse panoge, pa se zdi, da je najbolj prizadeta avtomobilska industrija. Le nekaj osamelih jezdecev se je izognilo pomanjkanju in predčasno zavarovalo dovolj količin, velika večina proizvajalcev pa je morala za določen čas prekiniti proizvodnjo ali zmanjševati izmene. Kdo je oziroma bo iz te krize prišel kot zmagovalec?

Pomanjkanje čipov je troslojna težava. Dva ''sloja'' lahko brez težav povežemo z epidemijo koronavirusa. Tako kot avtomobilska industrija se je morala za določen čas ugasniti tudi industrija, ki je odgovorna za proizvodnjo polprevodnikov. Že zaradi tega je bilo na voljo manj polprevodnikov kot običajno. Istočasno se je zaradi zaprtja sveta povečalo delo do doma, obenem pa sta v tem času luč sveta ugledali dve težko pričakovani igralni konzoli – playstation 5 in Xbox S/X. Povpraševanje po polprevodnih čipih se je zato še dodatno povečalo, Sony je v lanskem letu prodal kar 4,5 milijona konzol PS5. V enačbo za nastale težave naj dodamo še požar v tovarni Renesas Electronics, ki je ena največjih dobaviteljev polprevodnikov avtomobilski industriji, in polarne razmere v Teksasu v ZDA.

Namesto ustavitev proizvodnje raje ukinjanje nekaterih funkcij

Ko je avtomobiliste konec lanskega leta zadelo pomanjkanje polprevodnikov, so za nekaj dni ugasnili tovarne, skrajšali delavnik zaposlenih in upali, da bodo s tem lahko prebrodili najhujše in v nekaj mesecih pričeli običajno proizvodnjo. Kot pravijo pri Intelu, bi se lahko težave vlekle več let, vsekakor pa bo v prvi polovici leta proizvodnja močno omejena, težave pa se bodo razvlekle skozi celotno leto.

Ker se želijo proizvajalci izogniti novim zaprtjem tovarn, so ubrali novo taktiko. V avtomobile so nekateri prenehali vgrajevati manj potrebne digitalne novosti ter s tem varčujejo na čipih, ki jih nujno potrebujejo drugje. Renault je tako prenehal vgrajevati ogromen digitalni zaslon v model arkana, Nissan je prenehal vgrajevati navigacijske sisteme v nekatere modele in bo s tem prihranil na tisoče polprevodnikov za nujno vgradnjo pri vseh modelih. RAM je iz poltovornjaka 1500 odstranil digitalno vzvratno ogledalo.

Proizvajalci ne želijo ugašati proizvodnje, zato so raje prenehali vgrajevati v svoje modele nekatere digitalne dodatke, ki niso nujno potrebni. Foto: Gašper Pirman

Preden gredo stvari na bolje, bodo najprej šle še na slabše

BMW, Honda in Ford so pred dnevi opozorili na vse hujše težave z dobavo polprevodnikov. Pri Renaultu zato sploh niso želeli napovedati prodajnih ciljev za prihodnje četrtletje, ker je dobava tako omejena, da pravzaprav sploh ne morejo natančno določiti, kaj bodo prodali. Prodajne številke bodo zaradi težav bistveno manjše kot lani, so pa zaradi epidemije tako ali tako padle na rekordno nizke ravni.

Tesla našla način, kako zaobiti težave z dobavo

Teslo je pomanjkanje polprevodnikov prizadelo močno in Elon Musk je ob razkritju četrtletnih poslovnih rezultatov stanje opisal kot vojno območje. Pomanjkanje čipov povzroča boje med avtomobilisti, te pa se za vsak čip na vse pretege borijo z zabavnostno industrijo.

Ker bo ta boj lahko trajal več let, so pri Tesli spremenili programsko opremo in omogočili delovanje strojne opreme s čipi drugih proizvajalcev. Musk je dal s tem pravo malo lekcijo avtomobilistom, saj so oblikovali nov čip, ga razvili in poslali v proizvodnjo, ne da bi ustavili proizvodnjo avtomobilov. Za njih novi polprevodniški čip proizvaja Samsung, a Musk opozarja, da bi kljub temu lahko še imeli težave v proizvodnji v prihodnjih nekaj mesecih.

Toyota je zaradi svojega izpopolnjenega sistema pred časom zaznala možnost pomanjkanja dobave polprevodnikov, zato so predčasno zapolnili svoje zaloge.

Toyota se je naučila iz preteklih izkušenj

Toyota je danes eden redkih, če ne celo edini proizvajalec, ki ga za zdaj težave s pomanjkanjem polprevodnikov niso prizadele. Ko je potres leta 2011 sprožil cunami in poskrbel za smrt več kot 15 tisoč ljudi, je obenem močno prizadel tudi proizvajalca avtomobilov. Več kot pol leta so potrebovali, da so se postavili na noge, in se pri tem naučili marsikaj.

Zaradi cunamija je bila že prej omenjena tovarna Renesas Electronics ugasnjena tri mesece, tudi takrat pa se je ustvarilo ozko grlo pri dobavljivosti nekaterih delov. Pri Toyoti so zaradi tega natančno prečesali celotno dobavno linijo in poiskali, kje bi se lahko v primeru podobnih katastrof zataknilo z dobavo delov. Nastal je seznam, na katerem je bilo okoli 1.500 sestavnih delov, ki jih mora Toyota nakopičiti ali pa najti alternativne dobavne vire. Naredili so tudi natančen sistem za nadzor širnega omrežja dobaviteljev, ki izdelujejo vse te dele. V ta sistem so vključena tudi manjša podjetja, od katerih velike tovarne odkupujejo materiale. S tem se jim bistveno hitreje kot pri drugih prižgejo alarmi.

Toyota je tako pravočasno zaznala možnost pomanjkanja teh delov in napolnila zaloge, zato prekinitve proizvodnje ni povzročil niti nedavni požar v tovarni Renesas. To bodo popravljali več kot 100 dni, Toyota pa je njen največji odjemalec.