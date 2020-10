Letos januarja so imeli pri družbi Emirates 90 airbusov A380-800, dodatnih 25 pa so jih najemali še od družbe Cargolux.

Letalska družba Emirates je ta teden poslala svoj airbus A380 z oznako A6-EDB (Delta Bravo) iz Dubaja v Francijo. S tem so dali slovo svojemu drugemu A380, ki so ga v floto prejeli pred 12 leti. To je sicer skladno z vzdrževalnimi ukrepi Emirates in upokojitev letala so predvideli že pred izbruhom epidemije s koronavirusom covid-19. Ta je skoraj povsem ustavil tudi še nedavno cvetoči letalski potniški promet. Nadaljnja usoda A380 “delta bravo” še ni znana.

Slovenski kapitan za krmilom sploh enega prvih izdelanih A380

“Res je, letel sem tudi prav s tem letalom in spomini so seveda zelo lepi,” je za Siol.net povedal Igor Vugrinec, eden od najbolj izkušenih slovenskih pilotov in dolgoletni kapitan na airbusu A380. Leta 2009 je z A380 oznake EDB letel prvič. Takrat je imela družba Emirates šele tri taka letala in pred njimi so A380 iz Airbusa prevzeli le pri prevozniku Singapore Airlines.

“To je bila prva različica A380 in takrat smo bili tudi za Airbus nekakšni poizkusni zajčki. Kmalu zatem so letala še nekoliko izboljšali in jim povečali vzletno maso, omogočili torej več goriva in s tem daljše polete. Povsem prvega poleta se ne spomnim natančneje. To pa zato, ker je vsak krstni let z novim tipom letala poln zbranosti in skrbi za procedure. To je bil nekakšni trenažni let. Šele po štirih ali petih čezoceanskih letih sem se zares sprostil,” se spominja Vugrinec, ki je sicer družbo Emirates zapustil pred štirimi leti.

Foto: osebni arhiv Igor Vugrinec je rojen Ljubljančan. Že kot otrok se je ukvarjal z modelarstvom, pri 15 letih pa se je včlanil v aeroklub in začel kmalu leteti z jadralnimi letali. Maturiral je na bežigrajski gimnaziji in nato končal študij na strojni fakulteti v Ljubljani. Kot štipendist Adrie Airways se je zaposlil v njihovi tehnični službi, nato pa kmalu vpisal še letalsko smer in se izšolal za poklicnega pilota. Pri slovenskem letalskem prevozniku je začel na airbusu A320, po 11 letih pa se je nato odločil za nove karierne izzive in se zaposlil pri družbi Emirates Airways v Dubaju. Sicer pa več o njegovi poti in letenju z A308 v spodnjem pogovoru.

Vugrinec se je od družbe Emirates poslovil leta 2016, tudi pozneje pa je še letel z airbusom A380. Foto: osebni arhiv

Sedel je tudi za krmilom airbusa A380 družbe HiFly, ki je znana po zanimivi poslikavi trupa. Ta opozarja na pomen reševanja koralnih grebenov. Foto: osebni arhiv

A380 zdrži okrog 60 tisoč ur letenja, Vugrinec bi z njim teoretično 125-krat obkrožil svet

Po njegovi oceni so prva Emiratesova letala A380 tudi že pri koncu življenjske dobe in je njihova upokojitev oziroma zamenjava logična. Letalo, kot je A380, lahko uporabljajo do okrog 60 tisoč ur letov. To sicer ni skrajno veliko, saj delovna doba določenih tovornih letal presega tudi mejo 100 tisoč ur.

Vugrinec je z različnimi letali airbus A380 do zdaj preletel nekje od pet do šest tisoč ur. Če upoštevamo, da v eni uri tako letalo v povprečju opravi okrog 500 navtičnih milj (926 kilometrov), je že pri skromni oceni z njim skupno preletel skoraj pet milijonov kilometrov. Povedano drugače, ob taki razdalji bi prek Ekvatorja 125-krat obkrožil zemeljsko oblo. Največ je z A380 naenkrat peljal okrog 530 potnikov.

“Letalski potniški promet se ne bo pobral še vsaj leto dni …”

A380 je bil kot največje potniško letalo velik projekt evropskega Airbusa v boju za prevlado v letalski industriji z ameriškim Boeingom. Izdelava vsakega A380 je bila pravi logistični podvig. Največje strukturne dele izdelajo v Franciji, Nemčiji, Veliki Britaniji in Španiji. Prilagoditi so morali plovila in transportna vozila za prevoz posameznih delov do francoskega Toulousa. A380 je sicer dolg 72,7 metra, razpon kril meri 79,5 metra, letalo pa je visoko 24 metrov. Poganjajo ga štirje motorji, prazno letalo pa ima maso 277 ton. Največja vzletna masa znaša 575 ton, v rezervoarje pa lahko sprejme več kot 323 tisoč litrov goriva.

“Pri Emirates so že pred krizo s koronavirusom spoznali, da imajo letal A380 preveč. Lani so jih imeli v povprečju vsak dan parkiranih 35. Airbus si je tu samemu sebi naredil konkurenco z letalom A350, ki v različici 1000 lahko pelje okrog 440 potnikov. Operativni stroški pa so približno polovico manjši kot pri A380. Ni sicer nujno, da se bodo ta letala povsem poslovila. Še vedno so v uporabi, navsezadnje z njimi letita tudi še dva pilota. Predelati bi jih bilo mogoče v tovorna letala. Predelava je sicer draga, a ker cena letalom pada, bodo morda cenovno konkurenčna v primerjavi z novejšimi manjšimi tovornimi letali. Prav tovorni promet z letali se zdi trenutno še dovolj stabilen, potniški promet pa se po moji oceni ne bo pobral vsaj še leto dni,” dodaja Vugrinec.