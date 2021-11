Pojasnil je razloge: "Vem, da mnoge moti, ker toliko govorim o Tesli …"

Ta teden je bil v Nemčiji pod drobnogledom predsednik Volkswagna Herbert Diess, ki poudarja pomen reform v organizaciji največjega proizvajalca avtomobilov v Evropi, ob tem pa se že spoprijema s strahovi in pritiski sindikatov. Diess zadnje tedne skoraj v vsakem govoru omenja Elona Muska ter Teslo in to z razlogom, je poudaril ob nastopu pred zaposlenimi v Wolfsburgu.

Predsednik Volkswagna Herbert Diess je v Wolfsburgu ta teden nagovoril več tisoč zaposlenih. Še enkrat je poudaril, da se boji za prihodnost Wolfsburga in da so pri Volkswagnu reforme nujno potrebne. Prav glede hitrosti sprejemanja reform in prehoda na elektromobilnost se je Diess znašel pod pritiski sindikatov, ki se bojijo predvsem odpuščanj. Diess je pred meseci napovedal, da bi se lahko število zaposlenih pri Volkswagnu zmanjšalo do 30 tisoč. Neuradno pri Volkswagnu pripravljajo celo komisijo, ki bi pregledala in ocenila Diessovo delo.

Tesla avtomobil izdela v desetih urah, Volkswagen v tridesetih

Že pri električnih avtomobilih so Volkswagen letos tehnološko prehiteli Korejci (Hyundai, Kia), neposreden tekmec na tem področju pa je predvsem Tesla. Diess je še enkrat ponovil, da je Tesla trenutno sposobna z manj zaposlenimi izdelati električni avtomobil v desetih urah, Volkswagen pa v tridesetih.

Ta učinkovitost in vitkost poslovanja najbolj skrbita Diessa, 63-letnega Avstrijca, ki šest let po aferi Dieselgate vodi Volkswagen novim avtomobilskim časom nasproti.

Foto: Reuters

Diess: "Tudi če preneham govoriti o Musku, bo še vedno tu …"

"Pogosto dobim vprašanja, zakaj tako pogosto primerjam Volkswagen s Teslo. Vem, da to nekatere zelo moti. Toda tudi če preneham govoriti o Elonu Musku, bom še vedno tu ter se še naprej trudil spreminjati avtomobilsko industrijo in da bomo konkurenčni," je v govoru pred zaposlenimi dejal Diess.

Prisotni so bili še Daniela Cavallo, predsednica sveta zaposlenih, Stephan Wall, premier zvezdne dežele Spodnja Saška, in Joerg Hofmann, vodja vplivnega sindikata IG Metall.

Volkswagen zaposluje 675 tisoč ljudi in ima zapleteno lastniško strukturo. Predstavniki zaposlenih in zvezna dežela Spodnja Saška imajo večino v nadzornem svetu.