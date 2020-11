Pogoni novih avtomobilov: veliki premiki, prave revolucije še ni

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Avtomobili s polnilnim kablom so v tretjem četrtletju predstavljali deset odstotkov evropskega trga, noben pogon tako nima več kot 50-odstotnega trga.

V tretjem četrtletju je imelo še naprej največ novo prodanih avtomobilov v Evropi bencinski motor. Njihov delež je znašal 47,5-odstotka, v lanskem tretjem četrtletju je ta delež znašal še 58,5 odstotka, kažejo podatki Evropskega združenja avtomobilskih proizvajalcev ACEA.

Deleži različnih pogonov so tako vsi zdrsnili pod mejo 50 odstotkov. Delež dizelskih avtomobilov je bil lani 30-, letos le še 27-odstoten. Največji porast so doživeli avtomobili s priključnim kablom (električni, priključni hibridi), ki jim je delež zrasel z lanskih treh na letošnjih 9,9 odstotka.

Deleži različnih pogonov (3. četrtletje):

2020 2019 bencin 47,5 % 58,5 % dizel 27,8 % 30,1 % hibridi 12,4 % 6,1 % električni in priključni hibridi 9,9 % 3 % alternativni pogoni 2,3 % 2,3 %

vir: ACEA

Tri četrtine prodanih avtomobilov še naprej z bencinskim ali dizelskim motorjem

Vsak deseti prodani avtomobil je tako imel priključni polni kabel, a tri četrtine prodanih avtomobilov sta še naprej poganjala bencinski ali dizelski motor.

V številkah to pomeni 1,3 milijona prodanih avtomobilov z bencinskim motorjem (lani 1,7 milijona) v tretjem četrtletju. Pri elektificiranih vozilih je opazen predvsem porast prodaje priključnih hibridov. Lani so jih v tem obdobju prodali slabih 30 tisoč, letos pa že 138.348. Za 132 odstotkov je zrasla tudi prodaja električnih vozil, skupno so jih v zadnjih treh mesecih v Evropi prodali 135 tisoč.

Spodaj podatki o prodaji v Sloveniji, kjer so letos trgovci že do konca septembra prvič prodali več kot tisoč novih električnih avtomobilov. Še naprej pa je, vsaj po podatkih ACEA, v Sloveniji skoraj zanemarljiva prodaja priključnih hibridov.

Prodaja v Sloveniji v tretjem četrtletju

2020 2019 električni avtomobili 1.089 390 priključni hibridi 2 4 hibridi 1.355 1.933

vir: ACEA