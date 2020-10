Nov udarec za dizel v Evropi: kaj pomenijo ti podatki?

Prodaja novih avtomobilov je v prvih devetih mesecih v Evropi upadla za 29 odstotkov oziroma 8,54 milijona avtomobilov, kažejo podatki analitične družbe JATO Dynamics. Z vidika pogona je najbolj upadel delež novih avtomobilov z dizelskim motorjem. Zdrsnil je celo pod 25 odstotkov (24,8 %). Še pred desetletjem je bil delež dizelskega motorja krepko nad 50 odstotki.

Tudi Renault pri cliu daje prednost novemu hibridnemu pogonu pred klasičnim dizelskim motorjem. Foto: Gregor Pavšič

Prodajo novih vozil z dizelskim motorjem je prehitelo povpraševanje po novih elektrificiranih avtomobilih. Mednje štejejo blage hibride, klasične hibride, priključne hibride in polno električna vozila. Septembra so jih prodali 327.800. To je predstavljalo 25 odstotkov tržnega deleža. Delež novih avtomobilov z bencinskim motorjem je znašal 47 odstotkov, septembra lani še 59 odstotkov.

Vse to je seveda v skladu s ponudbo avtomobilskih proizvajalcev, ki dajejo prednost predvsem različnim oblikam hibridov pred tradicionalnimi dizelskimi motorji. Najbolje prodajani elektrificirani avtomobil je bila septembra tesla model 3 (15.702) pred toyoto corollo (15.093) in ford pumo (12.251). Skupno je bil septembra na vrhu trga še naprej volkswagen golf z več kot 28 tisoč prodanimi vozili.

Navedena statistika sicer kaže le podatke za en mesec, še zanimivejši bodo podatki za četrtletje oziroma celotno prodajno leto. Trend porasta elektrificiranih pogonov je že dokaj uveljavljen, prav tako tudi padca deleža dizelskih motorjev v novih vozilih.

Dizelski pogoni se bodo najbrž najhitreje poslovili od manjših avtomobilov. Ker postajajo zaradi vse ostrejših standardov pri izpustih tudi vse dražji, tak motor težko "preživi" v cenovno zelo občutljivem razredu. Dober primer je renault clio, pri katerem so iz trenutne ponudbe dizelski motor umaknili in tudi dolgoročno pričakujejo njegov nadomestek v blagem hibridnem pogonu. Na drugi strani klasični dizelski motor še naprej predstavlja najboljšo možnost v srednje velikih in velikih avtomobilih, ki so namenjeni predvsem daljšim vožnjam. Dizelski motor tudi sicer v ozračje sprošča manj CO2 kot bencinski.

Delež pogonov pri novih avtomobilih. Septembra se je zgodila točka preloma med dizelskimi in elektrificiranimi pogoni. Foto: JATO Dynamics

Foto: Gregor Pavšič