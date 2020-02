Pogled iz zraka: pri Berlinu za tovarno Tesle izginja gozd #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Posnetki iz zraka prikazujejo hiter napredek pri podiranju dreves za novo Teslino tovarno pri Berlinu, kjer pa so morali dela po odločitvi sodišča vendarle začasno ustaviti.

Gozdnato zemljišče pri Berlinu so sicer že namenili komercialnim dejavnostim in gozdnate površine bi zato v vsakem primeru posekali. Pri Tesli so se zavezali, da bodo naknadno posadili trikrat toliko dreves, kot jih bodo za svojo tovarno najprej morali posekati.

Bo tovarna res pripravljena že do julija leta 2021?

Toda to ni edina ovira njihove želene hitre gradnje pri Berlinu, saj so na tem zemljišču našli tudi neeksplodirana ubojna sredstva iz druge svetovne vojne, okoljevarstveniki pa opozarjajo na bližino ogrožene vrste netopirjev.

Prav zaradi pritožbe ene izmed okoljevarstvenih skupin so morali dela trenutno ustaviti. Po besedah predstavnikov sodišča bo to dela zavleklo za največ tri dni.

Tesla si želi avtomobile pri Berlinu začeti izdelovati že sredi prihodnjega leta, kar je glede na vse zaplete precej ambiciozen načrt. Teslina tovarna bo v Nemčiji tudi predmet političnega obračunavanja med strankami, ki želijo spodbujati podjetništvo in Nemčijo prikazati kot privlačno za nove naložbe, ter okoljevarstvenimi skupinami.