Je to res preboj Tesle? Novi rezultati presenečajo vse.

Poslovni rezultati Tesle v zadnjem četrtletju so presegli pričakovanja borznih analitkov, družba Elona Muska je ponovno poslovala pozitivno in imela več kot sedem milijard dolarjev prihodkov. Obljuba za letošnje leto govori o prodaji 500 tisoč električnih avtomobilov.

Tesla je že v tretjem četrtletju objavila presenetljiv dobiček in vse od takrat je (tudi zaradi odprtja prve tovarne na Kitajskem) vztrajno rasla vrednost njihove delnice. Zdaj so Američani pozitivno poslovanje potrdili tudi za zadnje četrtletje, v katerem so ustvarili 7,38 milijarde dolarjev prihodkov in zaslužek 2,14 dolarja na delnico.

Ker so ti rezultati presegli pričakovanja borznih analitkov, je takoj po objavi vrednost delnice spet strmo narasla. Z vrednosti 580 dolarjev je še pred koncem poslovanja narasla na vrednost prek 640 dolarjev.

Elon Musk ima lahko ob zadnjih rezultatih veliko razlogov za veselje. Foto: Reuters Za letos obljubljajo 500 tisoč prodanih električnih avtomobilov

Pri Tesli poudarjajo, da je bilo leto 2019 zanje prelomno. Ustvarili so si dodatno 1,1 milijardo dolarjev razpoložljivega denarja, še naprej pa je raslo tudi povpraševanje po njihovih avtomobilih. Poudarili so, da večina prodanih avtomobilov ni imela rezervacije in da to nakazuje vztrajno rast prodaje avtomobilov. To so po njihovih besedah dosegli brez izdatkov za oglaševanje.

V zadnjem četrtletju je Tesla dostavila kupcem 92 tisoč modelov 3 in 19 tisoč modelov S oziroma X. Skupno so lani predali voznikom kar 300.885 modelov 3, ob tem pa še 66.771 modelov S oziroma X. Skupno so tako lani prodali več kot 367 tisoč električnih avtomobilov.

Po predvidevanju vodstva družbe bodo letos pri prodaji 'zanesljivo' preseli mejo 500 tisoč prodanih avtomobilov.