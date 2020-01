Pred gradnjo Tesline tovarne našli pet velikih bomb

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na lokaciji nove Tesline tovarne v Nemčiji so našli vsaj sedem neaktiviranih bomb iz obdobja druge svetovne vojne. Pred začetkom gradnje bodo morali vsa eksplozivna sredstva umakniti.

Pisali smo že o težavah Tesle pri gradnji nove tovarne blizu Berlina v Nemčiji. Tam so se pred kratkim že zbrali protestniki (a tudi podporniki velike naložbe in vira zaposlovanj), Tesla bo morala urediti selitev ogrožene vrste netopirjev, poskrbeti bodo morali za posaditev novih dreves, zdaj pa so vzhodno od Berlina naleteli še na bombe iz obdobja druge svetovne vojne.

Našli so 50-kilogramske bombe

Blizu kraja Grünheide so namreč našli sedem neaktiviranih ameriških bomb, ki so pred koncem druge svetovne vojne padle z bombnikov ZDA. Vsaka od bomb ima maso okrog 50 kilogramov, tako da je skupna masa bomb kar okrog 350 kilogramov.

Pri Tesli so bili do zdaj glede napovedi nemške tovarne zelo ambiciozni, saj si želijo tam kljub vsem začetnim oviram avtomobile izdelovati že sredi prihodnjega leta.

Foto: Reuters

