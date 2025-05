Nočna drama pri Domžalah: poskus kraje, sosedova tesla pregnala tatova #video

Zgodilo se je ponoči pred stanovanjskim objektom blizu Domžal. Dve osebi sta se približali belemu avtomobilu in eden med njima je že prijel kljuko in preveril, ali so vrata zaklenjena. Nato pa so se na sosednjem avtomobilu nenadoma samodejno prižgali in ugasnili žarometi. Kmalu zatem še drugič. Ko sta pogledala v avtomobil, je bil prižgan osrednji zaslon, na njem pa velik rdeč krog in napis, da poteka snemanje …

Vklopil se je namreč varnostni sistem Sentry, ki ga imajo Teslini avtomobili. Ti zaznajo premike v okolici avtomobila in z zunanjimi ter notranjimi kamerami posnamejo dogajanje okrog avtomobila. Če se mimidoči zadržuje pri avtomobilu, začne sistem varnostno postopno vklapljati varnostna opozorila. Začne se z večkrat prižganimi žarometi, pozneje pa tudi hupanjem. Če bi nekdo prijel in potegnil za kljuko, bi lastnik avtomobila na svoj telefon prejel obvestilo. Posnetki se hranijo na ključek USB v avtomobilu.

Ko so žarometi osvetlili nočna gosta na parkirišču pri Domžalah, sta hitro odšla stran.

Foto: Gregor Pavšič

Po izkušnjah z naših testov vklopljen sistem Sentry prek noči (7 ur) pozimi porabi dva odstotka energije v bateriji (1,5 kWh). Pogoj za delovanje sistema je vsaj 20 odstotkov energije v bateriji.

Če je zaznana nevarnost ali če senzorji vozila ugotovijo, da je v vozilu veliko sunkovitih gibov, na primer pri vleki ali tresenju, način Sentry Mode: