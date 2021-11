Pogi Team vozi Peugeot

Oglasno sporočilo

Podelitev te prestižne nagrade je potekala včeraj zvečer na PEUGEOT Avtotehni Vis v Ljubljani. Ob tej priložnosti je tudi znamka PEUGEOT podpisala partnerstvo z ekipo POGI TEAM, ki deluje v okviru KD Rog. POGI TEAM, klub novih zmagovalcev, zajema otroški in mladinski pogon kolesarjev, ki želijo nekoč naslediti Pogačarja na svetovni kolesarski sceni. Vključuje dečke in deklice od 6. do 19. leta starosti in v zadnjih letih dosega skokovit porast mladih, nadobudnih kolesarjev, danes ima že več kot 150 članov. Tadej čuti odgovornost, da s svojim imenom in uspehi, ki jih je dosegel, vrne nekaj mladim kolesarjem v Kolesarskem društvu Rog oz. POGI TEAMU ter da poskrbi za svoje kolesarske naslednike, zato se je odločil, da bo pomagal bodočim mladim kolesarskim upom.

"Želim, da imajo mladi kolesarji kar najboljše pogoje za trening. S finančno in materialno pomočjo sponzorjev bo delo v klubu lažje, za mlade kolesarje in njihove starše pa finančno sprejemljivejše, zato hvala Peugeotu, ker stojite ob strani Pogi Teamu," je dejal Tadej Pogačar ob tej priložnosti.

PEUGEOT je že skoraj dve desetletji uradno vozilo Kolesarskega društva Rog in legendarnega Maratona Franja, po novem pa tudi POGI TEAMA. V okviru sponzorstva je PEUGEOT v sodelovanju z Avtotehno Vis predal ključe dveh osebnih vozil, Peugeota 2008 in 3008.

Poleg uradnega vozila se je znamka PEUGEOT zavezala, da bo ob sponzorstvu Pogi Teama podelila kolesarsko štipendijo najboljšemu kolesarju Pogi Teama, ki bo letu 2022 osvojil največ točk v sezoni.

Ob tej priložnosti je Adam Kavšek, direktor P Automobil Importa, izjavil:

"Izjemno ponosni smo na svoj doprinos in nadgradnjo dolgoletnega sodelovanja s KD Rog, iz katerega izhaja tudi Tadej. Podpiramo mlade kolesarske upe in prepričan sem, da se nam za prihodnost slovenskega kolesarstva in kraljev francoskih cest ni treba bati."

"Neizmerno ponosni smo na Tadeja kot vrhunskega slovenskega športnika in njegovo sočutje za vračanje okolju. Od nekdaj se zavedamo, da med drobne pozornosti končnega uspeha vrhunskih športnikov spada tudi mobilnost. Popolnoma smo navdušeni, da Peugeot Avtotehna Vis že vrsto let omogoča mobilnost KD Rog in zdaj še Pogi Teamu, kajti vrhunsko kolesarstvo brez dobrih vozil enostavno ni mogoče."

Miha Koncilija, športni direktor Pogi Teama, pa je za konec dejal: "Vesel in ponosen sem, da bomo tudi v prihodnje lahko uporabljali vozila Peugeot, saj so tako kot ekipa Pogi Teama najboljša. Njihova udobnost in prostornost sta za nas zelo pomembni, saj trenerji in preostali sodelavci ogromno časa preživimo za volanom. Vožnje na tekmovanja, spremstvo na dirkah ter vožnje domov, vse to so naša dnevna opravila in z vozili Peugeot jih lažje premagujemo. Hvala, da nas podpirate."

