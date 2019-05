Počitnice z avtomobilom nekoč in danes

Nekoč je bila družinska pot na počitnice popolnoma nekaj drugega, kot je danes. Tako zelo drugačni časi in drugačne navade, a vseeno tako prijetni spomini. Navadno je oče, ki je po materinem predlogu nalagal prtljago v avtomobil, malodane diplomiral iz logistike ali pa vsaj iz tetrisa. Prostornost avtomobilov je v zadnjih letih toliko napredovala, da preglavic s pripravljanjem prtljage in navsezadnje z mislijo, kako bomo vse pripeljali srečno na cilj, več ni.

Foto: Arhiv Yugocar Adventure

Se spomnite, kako smo šli nekoč na počitnice? S stoenko, fičkom ali katrco? Vsa čast in slava omenjenim avtomobilom, ki so bili resnično kultni. Pa vendar je bila prava umetnost, kako vanje spraviti vse, kar je družina potrebovala za en teden morja.

Ležalniki, stoli, mizice in napihljiv čoln, kovčki ali torbe z oblačili in obutvijo, očetova ribiška oprema (škatla z vabami) in še kaj kolikor toliko pravilnih oblik. Potem so se vmešale še lopatke, "ajmerčki", plišaste igrače, otroška kolesa ...

Umetnost pripravljanja prtljage, ko so otroci pogosto sedeli kar na napihljivih blazinah in brisačah. Nujno pa je bilo tudi znanje zlaganja in privezovanja prtljage na strešni prtljažnik, saj seveda strešnih kovčkov, kot jih poznamo danes, takrat še ni bilo. Streha je bila po pravilu polno naložena in prtljaga pritrjena z jermeni in vrvmi.

Hrana? Obvezno zraven!

Zmrznjene sarme, polnjene paprike, kakšen golaž in še kaj - seveda ni šlo brez vse hrane, ki jo je bilo treba pred tem pripraviti in pravilno shraniti, da je preživela pot do morja.

Zelena solata je bila po navadi na najvišji točki prtljažnika, da se ni poteptala. Pa da ne pozabimo, da so bile med brisače po navadi zarite domače prekajene salame, zavite v časopisni papir. Otroci smo imeli zadnji sedež, ki je bil poravnan s kramo, za pravo posteljo, celo razkošje domačega ležišča vse do želenega počitniškega kraja.

Foto: Gettyimages

Smo kaj pozabili?

Potem pa pot in prva misel – "Le kaj smo pozabili?" In pa: "Ati, ali je še daleč?" Avtocestno omrežje, kot ga poznamo, seveda še ni obstajalo v taki različici. Še pomnite, kako smo drveli skozi Črni Kal?

Odprto okno? Obvezno! Če ne prej, takrat, ko so začeli božati prvi sončni žarki. Klimatskih naprav takrat seveda še ni bilo na voljo. Prvi pogled na morje je nedvomno odtehtal ves trud in priprave.

Ena sama nostalgija in tobogan spominov na druge čase. Navade in razmišljanje so bili precej drugačni kot danes.

Danes je odločitev za morje lahko veliko bolj hipna, tudi priprave so temu prilagojene, pot z avtomobilom pa veliko bolj udobna ter prostorna. Stoenki, fičku in katrci so nato sledili karavani, katere danes po praktičnosti prekaša nov rod Peugeotevih družinskih SUV multitalentov, ki družinskim počitnicam dajejo novo dimenzijo.

S SUV na pot brez stresnega pripravljanja prtljage

Pripravljanje prtljage v danes vse bolj popularna SUV vozila nima nič več skupnega z izkušnjami iz preteklosti, z živčnimi vojnami in znojenjem ter z bitko s časom. Eden izmed najbolj priljubljenih SUV in tudi največkrat nagrajen med njimi je izredni SUV Peugeot 3008 in ima eno najbolj prostornih in prilagodljivih notranjosti v svojem avtomobilskem segmentu.

V vozilu je izredno veliko prostora, skupna prostornina vseh odlagalnih površin v potniški kabini znaša kar 32 litrov. Deljiva sedežna klop v razmerju 2/3 - 1/3 s sistemom Magic Flat tvori povsem raven pod. Sredinski naslon za roke v zadnji sedežni klopi je pri vseh izvedenkah opremljen z loputo za smuči. SUV Peugeot 3008 je izredna mobilna baza za tiste, ki potujejo najdlje in s seboj vzamejo največ.

SUV Peugeot 3008 ima 520-litrski prtljažnik, kar je dovolj za pet velikih kovčkov. To zmogljivost lahko s poklopljenimi sedeži povečamo na 1.482 litrov. Pohvali se lahko z enim najnižjih nakladalnih pragov v svoji kategoriji, kar je še posebej prijazno za našo hrbtenico, ne glede na našo starost.

Dostopnost prtljažnega prostora lahko še dodatno dopolnimo s prtljažnimi vrati s prostoročnim upravljanjem, kar pomeni, da lahko motorizirana dvižna prtljažna vrata odpremo ali zapremo z enostavnim gibom noge pod odbijačem. Tako nam ne bo treba dvigovati nakupovalnih vrečk ali potovalk.

Če vam tudi to ni dovolj lahko, na strešne nosilce lahko namestite strešni kovček ali pa dodate še nosilce za kolo, da bo dopust tudi aktiven. Slovenci smo pač znani kot aktivni dopustniki, zato s seboj vzamemo najrazličnejše pripomočke.

Vožnja na dopust je lahko pravo razkošje

Nič več "naredi sam" privezane prtljage na strehi, krame na sedežih in do zadnjega kotička napolnjenega vozila. V izredni SUV Peugeot 3008 lahko daste prtljago brez ogrožanja varnosti, vsi v vozilu so varno pripasani, vidljivost v vzvratnem ogledalu je prav tako prosta.

Poleg tega je SUV Peugeot 3008 z večjo oddaljenostjo od tal in višjim sedenjem preprosto veliko prijaznejši. Vanj lažje vstopajo in izstopajo tudi vozniki seniorji.

Vozilo je tipični medgeneracijski avtomobil, v katerem se bo odlično počutila povprečno velika družina, drugo pomlad pa bosta denimo v njem lahko preživljala tudi aktivna seniorja, sveža upokojenca, polna življenjskega elana, ki s svojim urnikom lahko pomembno posežeta tudi v mobilno logistiko prevoza vnukov.

SUV Peugeot 3008 je pravo povabilo na potovanje, kjer popotnike spremljata odlična zvočna izolacija in izredno bogata oprema za udobje, ki presega standarde trga. Rdeča nit vsega sta praktičnost in preprostost uporabe za vsakogar, ne glede na izbrani življenjski slog. Foto: Peugeot

10 IZREDNIH RAZLOGOV, ZAKAJ S SUV PEUGEOT 3008 NA DOPUST:

Pravijo, da je avto zgolj prevozno sredstvo. Pravijo tudi, da zaradi tempa našega vsakdana trpijo medčloveški odnosi. Ni treba, da je tako. V avtu naj se družina druži, preživlja čas skupaj, piše spomine. V udobnem, varnem in tehnološko naprednem avtomobilu bodo ti spomini še bolj pristni.

IZREDNI OBČUTKI V VOŽNJI

SUV Peugeot 3008 vas res ne bo razočaral. Potovanje v njem odpre izredne občutke. Take, ki jih nosite v sebi, a jih vaši avtomobili do zdaj niso znali vzbuditi. Zahvaljujoč izrednemu voznikovemu mestu PEUGEOT i-Cockpit® se zdi, kot da je vse v vozilu dodelano za voznikovo zadovoljstvo in osredotočenost; izredno majhen volan za boljši oprijem in širše vidno polje ter več prostora za noge voznika; velik zaslon na dotik ter izredna digitalna instrumentna plošča, ki si jo je mogoče nastaviti po meri.

IZREDNA PROSTORNOST

SUV Peugeot 3008 ima eno najbolj prostornih in prilagodljivih notranjosti v svojem avtomobilskem segmentu. 520-litrski prtljažnik je dovolj za pet velikih kovčkov. To zmogljivost lahko s poklopljenimi sedeži povečamo na 1.482 litrov. Pohvali se lahko z enim najnižjih nakladalnih pragov v svoji kategoriji, kar je še posebej prijazno za našo hrbtenico, ne glede na našo starost.

IZREDNA PRILAGODLJIVOST

Zaradi prostorninsko izdatnejše kabine in prtljažnega prostora ter hitro spremenljivega sedežnega tlorisa vam avtomobil ponuja udobnejši prevoz potnikov in njihove prtljage, tudi športnih rekvizitov.

IZREDNI POLOŽAJ V AVTOMOBILU

Ko si voznik nastavi položaj, se predstava, popolna koreografija s cesto in željami, lahko začne. SUV Peugeot 3008 nudi izjemno lego na cesti in natančno krmiljenje po zaslugi privzdignjenega podvozja in visokega položaja za vožnjo. Odkrijte prednosti prožne vožnje in spoznajte občutek varnosti, ki človeka kar zasvoji.

IZREDNA PREGLEDNOST

Velike steklene površine in višje sedenje vozniku omogočajo bolj kakovosten in natančnejši pregled nad dogajanjem v okolici vozila. Kdor vidi dlje in bolje, tudi vozi varneje. Z dobrim položajem bodo ob ogledu okoliške panorame uživali tudi vsi sopotniki.

IZREDNA VARNOST

SUV Peugeot 3008 ščiti družino v svoji kabini in je hkrati pozoren tudi do tistih najbolj ranljivih udeležencev v prometu. To je avtomobil, ki je zmožen preprečiti marsikatero voznikovo napako. Razume stres sodobnega sveta ter da vozniške navade in ne nazadnje tudi znanje niso vselej pripravljeni na izzive odprtih cest. Ta športni terenec bo vsakemu vozniku pomagal voziti varneje. Pozoren je do pešcev, prepreči nalet in pomaga parkirati.

IZREDNI NADZOR

Vozilo je v mestu zelo okretno, zunaj utrjenih poti pa se odlično izkaže s svojim naprednim sistemom za nadzor oprijema Advanced Grip Control. Z vrtljivim gumbom na sredinski konzoli se način oprijema v hipu prilagodi najzahtevnejšim pogojem. Na najbolj strmih klancih pa napredni sistem Hill Assist Descent Control samodejno prilagodi hitrost vozila glede na naklon strmine s postopnim premikanjem vozila, ne da bi moral voznik pritiskati na pedal za plin ali zavorni pedal.

IZREDNI STIL

Potovati v avtomobilu, ki je drzno oblikovan, trendovski in izžareva dinamiko voznika oziroma družine, je preprosto lepše. S svojimi uravnoteženimi razmerji vas bo SUV Peugeot 3008 že na prvi pogled navdal z občutkom popolne harmonije.

IZREDNA POVEZLJIVOST

Funkcija Mirror Screen vam omogoča popolnoma varno uporabo aplikacij z vašega pametnega telefona, ki so združljive s protokoli Apple CarPlayTM, MirrorLink® ali Android Auto. Ob tem se vaš pametni telefon lahko tudi brezžično polni.

IZREDNI ZVOK

SUV Peugeot 3008 je prvo vozilo na svetu, ki je serijsko opremljeno z akustičnim sistemom FOCAL. Na ta način boste lahko v SUV Peugeotu 3008 izkusili prednosti slavnega ozvočenja francoske znamke FOCAL, ki je plod več kot 35-letnega strokovnega znanja in izkušenj s področja zvočnikov z visoko kakovostjo reprodukcije (hi-fi). Med vožnjo se lahko udobno namestite na ergonomskih sedežih in medtem poslušate glasbo z izjemno kakovostjo reprodukcije. Sistem zajema deset zvočnikov z ekskluzivnimi tehnologijami znamke, ki v vozilu nudijo užitek čistega in razločnega zvoka.

Foto: Peugeot