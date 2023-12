Po ZDA varnostna nagradnja za Teslo tudi v Evropi? Očitno ne.

Tesla bo morala v ZDA nadgraditi dva milijona svojih avtomobilov in zaostriti delovanje sistema Autopilot, ki predstavlja nabor vozniških asistenčnih sistemov. Čeprav je odbor za prometno varnost poročal o vpoklicu, nadgradnja ne pomeni pravega vpoklica - avtomobili bodo na daljavo le dobili programsko nadgradnjo oziroma “update”. To je tudi dober primer rešitev za podobne prilagoditve avtomobilov v prihodnje, kjer zaradi programskih sprememb ne bo treba vozil odpeljati v servisne delavnice.

Autopilot sledi navigaciji tudi v Evropi, a vsak premik avtomobila mora potrditi voznik. Foto: Gregor Pavšič

Pogoji za Autopilot v Evropi že več let zaostreni

Rešitev je dobra, saj so sistemi pod oznako Autopilot v ZDA delovali precej drugače kot v Evropi. Kot smo poročali že z naših testov Teslinih avtomobilov, njihov Autopilot v Evropi sodi celo med najbolj “stroge” vozniško-asistenčne sisteme. Od voznika zahteva stalno držanje volana in če voznik tega ne upošteva, avtomobil zaklenene delovanje Autopilota za čas vožnje do naslednjega izstopa iz avtomobila. Take “kazni” pri ostalih proizvajalcih ne poznamo.

Tudi če na avtocesti voznik uporablja Autopilot, kar v Evropi pomeni predvsem klasičen radarski tempomat s funkcijo samodejnega ohranjanja položaja znotraj prometnega pasu, mora pogosto prijeti za volan. Vsak premik kot je samodejna menjava prometnega pasu mora voznik potrditi z rahlo potezo na volanu. Višja doplačljiva raven Autopilota zna vožnjo prilagajati nastavljenemu cilju v navigaciji, a le do izvoza z avtoceste.

Brez programske nadgradnje v Evropi

Ker so pogoji delovanja Autopilota v Evropi že več let bolj zaostreni kot v ZDA, “vpoklica” oziroma varnostne programske nadgradnje v Evropi očitno ne bo. To so potrdili pri nizozemskem homologacijskem uradu RDW, ki skrbi za varnostne odobritve Teslinih avtomobilov za celotno Evropo. Razlog je prav v omenjenih razlikah delovanja vozniško-asistenčnih sistemov v ZDA in Evropi.