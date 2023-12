Po mobilnikih še avtomobil: to je prvi adut Xiaomija #foto

Lei Jun, milijarder in ustanovitelj Xiaomija, je v Pekingu s ponosom razkril svoj prvi avtomobil. Podjetje, ki je trenutno najbolj znano kot proizvajalec mobilnih telefonov, ima v doglednem času tudi v avtomobilskem svetu visoke ambicije.

Kitajcem je zgled porsche taycan

Novi avtomobil SU7 (okrajšava za speed ultra) ima baterijo s kapaciteto 101 kilovatne ure (kWh), ki jih bosta dobavljala kitajska BYD in CATL. Uradni doseg znaša do 800 kilometrov. Avtomobil bo na voljo v dveh različicah in sicer z enim ter dvojnim elektromotorjem. Pri tem bo sistemska moč znašala 475 kilovatov, pospešek do 100 kilometrov na uro v 2,7 sekunde in najvišja hitrost 265 kilometrov na uro.

Vodstvo Xiaomija si je za neposredno primerjavo med današnjimi avtomobili izbralo porscheja taycana. Xiaomi si želi v obdobju od 15 do 20 let postati proizvajalec najboljših avtomobilov. Zanašajo se na napreden nadzor baterijskega sistema, samodejno vožnjo in napredni pogon. Natančen datum lansiranja SU7 na trg za zdaj še ni znan.

V avtomobilski posel bodo vložili deset milijard dolarjev

Xioami je četrti največji proizvajalec mobilnih telefonov na svetu, ki se je tako med prvimi podal tudi v avtomobilsko industrijo. Podobne načrte imata tudi Huawei in Apple, enako tudi Sony. Xiaomi bo v avtomobilski posel vložil deset milijard ameriških dolarjev, s katerimi želi Lei Jun pretresti avtomobilsko industrijo podobno kot mu je uspelo pred desetletjem že popestriti trg mobilnih telefonov.

Foto: Xiaomi

Foto: Xiaomi