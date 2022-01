Po devetih letih nič več dvojnih luči: Citroën spreminja podobo svojega SUV #foto

Najočitnejša sprememba je vidna spredaj, kjer je deljen žaromet zdaj zamenjala luč iz enega dela, ki pa ima znotraj dve svetlobni liniji. Dnevne LED-luči se zdaj svetijo nad glavnim svetlobnim snopom, Citroën pa po modelu C4 picasso iz leta 2013 prvič na svojem modelu ni več uporabil deljenih žarometov iz dveh delov. Ker je v zadnjem času vse bolj priljubljena uporaba svetlobne linije čez masko hladilnika, so jo ob prenovi namestili tudi na C5 aircross. A ne gre za neprekinjeno linijo kot pri drugih tekmecih, masko hladilnika osvetljujeta dve vzporedni liniji, ki sta pri znaku prekinjeni.

Potniki bodo uživali v še udobnejših sedežih

Spremenjen sprednji odbijač z večjimi odprtinami za zračenje in novi pokončno postavljeni zračniki na straneh pomagajo izboljšati aerodinamiko. Na zadnjem delu so spremembe komaj zaznavne, saj je pri zadnjih žarometih spremenjena le grafika svetlobnega podpisa.

Večje spremembe je mogoče zaznati v potniški kabini, kjer prednjači spremenjena armaturna plošča z novim prosto stoječim zaslonom na dotik. Ker je zaslon zdaj večji, so morali zračnike pomakniti navzdol, nekaj stikal za nadzor klimatske naprave ostaja in prestavno ročico je zamenjalo manjše stikalo.

Sedeži imajo dodatnih 15 milimetrov pene, zato so udobnejši in še izboljšajo udobje med vožnjo. Na seznam doplačilne opreme so prišli tudi masažni sprednji sedeži, na voljo so novi vozni profili in tudi dodaten USB-priključek. Prenovljeni C5 aircross bo v Evropo in Slovenijo zapeljal letos poleti. Foto: Citroën

