Peugeot je električno različico pripravil tudi za model 408, a ta uporabniško ni tako prepričljiva kot pri novem e-3008 in e-5008.

Peugeot bo letos na ceste pripeljal tako električna e-3008 kot e-5008, ki oba prihajata z naprednejše platforme STLA medium. Čeprav je ta platforma namenjena različnim pogonom in trgovci ne skrivajo, da bodo prodali veliko več bencinsko gnanih (in občutno cenejših) 3008 in 5008, oba električna avtomobila z več razpoložljivimi baterijami ponujata tehnično že zelo soliden avtomobil.

Baterija je za tako velik in uporaben avtomobil dokaj majhna

Najnovejša novost, električna različica modela 408, je v manjšem zaostanku. Ta bo imela podoben pogon, ki ga poznamo iz modela 308. Zaradi daljšega medosja pa so lahko vstavili večjo baterijo (NMC), ki ima še vedno za tak avtomobil dokaj majhno neto kapaciteto 58 kilovatnih ur.

Večje baterije pri Peugeotu za zdaj ne načrtujejo. Moč polnjenja bo dosegala največ do 120 kilovatov.

Bistveno dražji od pogonske klasike

V Evropi se bodo cene za e-408 začele pri skoraj 44 tisoč evrih. To je od 13 do skoraj 15 tisoč evrov več, kot trenutno v Sloveniji staneta bencinski (29 tisoč evrov) ali blago hibridni 408 (31 tisoč evrov).

