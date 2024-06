Peugeot je novo generacijo 3008 izdelal na novi platformi STLA medium. To so sicer razvili prvenstveno z mislijo na električne pogone, a platforma omogoča tudi uporabo klasičnih motorjev – in ti bodo imeli vsaj v Sloveniji glavno vlogo. Novi 3008 je v primerjavi s predhodnikom daljši za skoraj deset centimetrov (9,5 cm), za dva centimetra je tudi višji. Medosno razdaljo so povečali za 6,4 centimetra. Prostornina prtljažnika meri od 520 do 1.480 litrov.

100-kilovatni bencinski ali vsaj 157-kilovatni električni motor?

Ponudba pogonov je široka, a ne tako številčna. Kupci se bodo morali odločiti za dve skrajni možnosti. Na eni strani je to bencinski (blago) hibridni pogon na osnovi 1,2-litrskega motorja, ki pa zmore za tako vozilo relativno skromnih 100 kilovatov (136 "konjev").

Pri električni različici pa bodo sprva ponujali baterijo kapacitete 73 kilovatnih ur (kWh), kar je primerljivo s teslo model Y, prihodnje leto pa tudi različico z večjo baterijo kapacitete kar 98 kWh. Zasnova je kajpak 400-voltna, tip baterije pa ostaja NMC. Moč elektromotorja? Motor spredaj ima 157 kilovatov (210 "konjev"), v štirikolesno gnani različici z dvojnim elektromotorjem pa bo prihodnje leto sistemska moč znašala 240 kilovatov (320 "konjev").

Dodatno ponudbo bo predstavljal tudi priključni hibrid, ki bo imel sistemsko moč do 143 kilovatov (195 "konjev") in po WLTP uradno do 85 kilometrov električnega dosega.

Foto: Peugeot

Foto: Peugeot

Peugeot cenovno skupaj s Teslo, razlika bencin – elektrika slabih 12 tisočakov

Na trg je bil za zdaj pripeljan le klasični 3008, električni in priključni hibrid pa sledita septembra.

Peugeot je poenostavil ponudbo in 3008 prihaja le z dvema paketoma opreme (allure, GT). Osnovni bo stal 33.650 evrov, različica GT pa je dražja za 3.200 evrov.

Razlika med bencinsko in električno gnanim 3008 je zdaj manj kot 12 tisočakov (11.550 evrov). Električni e-3008 tako stane vsaj 45 tisočakov, tudi z nekaj dodatne opreme pa bi lahko redno ceno zadržali pod 50 tisočaki. To pa dejansko ni slaba cena za električno vozilo take velikosti, saj tudi osnovna tesla model Y stane vsaj 46 tisočakov. Cene ne upoštevajo morebitne subvencije (4.500 evrov).

Devet od desetih prodanih v Sloveniji bo poganjal bencin

Ambicije trgovcev so za zdaj v Sloveniji usmerjene proti klasičnemu pogonu, ki tudi sicer na trg prihaja nekaj mesecev pred električnim. V celotni prodaji 3008 naj bi električni predstavljal le deset odstotkov vozil, kar pa je s strani Peugeota že nekaj let redno viden in napovedan delež.

Cene za priključnega hibrida še niso znane, navadno pa se zavoljo svoje kompleksnosti gibljejo blizu električnih različic.