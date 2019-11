Passat prihodnosti? Tak avto napoveduje Volkswagen. #foto

Je to električna različica avtomobila, kot je današnji volkswagen passat? Na avtomobilskem salonu bodo pri Volkswagnu razkrili koncept ID space vizzion, ki po njihovih besedah napoveduje družinsko vozilo prihodnosti. To bo združilo poteze crossoverja in potovalnega avtomobila GT. Rezultat je dinamično zasnovan karavan, ki bo imel električni pogon in glede na koncept precej futuristično notranjost.

Serijski avtomobil prihaja leta 2021

Tehnične podrobnosti koncepta za zdaj še niso znane, vozilo pa izhaja s platforme MEB in bo lahko zagotavljalo med 400 in 500 kilometri dosega.

Prve skice napovedujejo tudi zanimivo rešitev v notranjosti vozila. Na sredinski konzoli je le večji digitalni zaslon (podoben kot v tesli model 3), manjši zaslon je še pred voznikovimi očmi.

Avtomobil ima šest sedežev, ki so razporejeni v tri vrste. Serijski avtomobil na podlagi tega koncepta lahko pričakujemo leta 2021.

Foto: Volkswagen

