Panda še ni za odpis, tukaj je nova prenova #foto

Kaj prinaša nova prenova za pando? Drugačen sprednji odbijač, spremenjeni pragovi in drugačna kolesa rahlo spreminjajo zunanji videz, medtem ko je v notranjosti videti nov 7-palčni zaslon s podporo Andorid auto in Apple carplay. Na seznamu novosti so tudi novo oblazinjenje, spremenjene barvne kombinacije in pri terenski pandi z oznako cross je novost tudi armaturna plošča z vsadki iz recikliranega lesa.

Želijo nagovarjati mlajše kupce

Prvič je pri pandi na voljo tudi paket opreme sport. Z njim želijo pando približati mlajšim kupcem, zato ima nameščena dvobarvna 16-palčna platišča, ogledala in vratne kljuke pa so obarvane v barvo karoserije, ki je pri tem paketu obarvana v mat sivo barvo. Pod pokrovom motorja je vgrajen litrski trivaljnik z 52 kilovati in tehnologijo blagega hibrida.

V notranjosti je poleg drugačnih barvnih kombinacij glavni poudarek nov 7-palčni zaslon. Foto: Fiat