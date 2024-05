Pametni in električni SUV visoke zmogljivosti že na slovenskih cestah

Na slovenski avtomobilski trg sta vstopili dve novi kitajski znamki vozil – Voyah in Forthing. Obe spadata pod okrilje priznanega državnega podjetja z dolgoletno tradicijo Dongfeng Motor Corporation. Forthing je bolj usmerjen na družinsko in praktično rabo, saj imajo v ponudbi tudi velikoprostorce, Voyah pa je relativno mlada znamka (iz leta 2020), ki predstavlja premijsko ponudbo koncerna. Voyah je specializiran za oblikovanje in razvoj električnih vozil. Leta 2021 so predstavili serijski model Voyah Free, ki je zdaj na voljo tudi že slovenskim kupcem.

Foto: Plan-net Avto

Pri inovativni znamki Voyah menijo, da prestiž ne sme poznati kompromisov. Zato ne ponujajo seznama dodatne opreme za doplačilo, saj je vse, kar si lahko zamislite, vgrajeno serijsko.

Voyah Free je premijski SUV s stoodstotno električnim pogonom, ki združuje vrhunsko udobje, najnaprednejše tehnologije in okoljsko naravnanost. Med serijsko opremo spadata tako štirikolesni pogon kot prilagodljivo zračno vzmetenje.

Foto: Plan-net Avto

Model Voyah Free je sodoben SUV elegantnih potez, katerega glavni cilj je zagotavljati izjemno izkušnjo v vožnji. Za to skrbita svilnato gladko zračno vzmetenje, ki ponuja deset centimetrov prilagodljivosti, in napreden štirikolesni pogon z dvema elektromotorjema. Skupna moč 360 kW (490 KM) je dovolj, da do stotice pospeši v bliskovitih 4,6 sekunde, medtem ko se merilec hitrosti ustavi šele pri 200 km/h. Seveda se k takšnim zmogljivostim poda tudi vrhunska baterija, ki ima kapaciteto 106,7 kWh. To je dovolj za 500-kilometrski doseg WLTP z enim polnjenjem, ta pa lahko v mestnem okolju naraste celo na izjemnih 735 kilometrov.

Hitro in učinkovito je tudi polnjenje baterije, ki lahko na izmeničnem toku poteka z močjo 11 kW, z enosmernim tokom pa kar do 120 kW. Po eni strani udobje zagotavljata tišina in lahkotnost električnega pogona, nekaj drugega pa je tisto, kar se dogaja v kabini. Voyah Free ima temu namenjene ergonomske sedeže s sproščujočo masažno funkcijo, protihrupna stekla, odlično ozvočenje, prestižne materiale in kakovostno dodelavo. Pika na i je panoramska streha z možnostjo zatemnitve.

Foto: Plan-net Avto

Marsikoga bo med mnogimi dih jemajočimi lastnostmi navdušila armaturna plošča, pa ne le dejstvo, da je ta pomična, pač pa da so na njej kar trije veliki zasloni, levi za informiranje voznika, srednji za upravljanje avtomobilskih in zabavnih funkcij, desni pa je rezerviran za sovoznika. Vse našteto je seveda zelo impresivno, a to še zdaleč ni vse, kar ponuja Voyah Free. Ravno zato bo ob tem morda marsikoga najbolj pretreslo, da takšno raven električnega prestiža in stila ponuja za vrhunsko ceno!

Prefinjeno oblikovanje, prestižni materiali in odlična izdelava so glavne lastnosti notranjosti, prav tako navdušujoča pa je tudi izjemna prostornost po zaslugi popolnoma električne zasnove. Foto: Plan-net Avto

Voyah Free je dolg 4,9 metra in ima več kot dovolj prostora za družinske potrebe, vključno s 560-litrskim prtljažnikom.

Forthing T5 je na voljo tako v klasični bencinski kot popolnoma električni izvedbi. V osnovi gre za avtomobil z enako zasnovo, kar pomeni, da gre za privlačnega športnega terenca z značilno aerodinamično zaprto masko na sprednjem delu in sodobnimi ter vpadljivimi potezami po celotni karoseriji.

Foto: Plan-net Avto

Izvedbo Forthing T5 EVO EV poganja električni motor z največjo močjo 150 kW (204 KM) in največjim navorom 340 Nm. To je več kot dovolj za živahno pospeševanje in udobno križarjenje v popolni tišini. Ena najbolj navdušujočih lastnosti tega avtomobila je baterijski sklop, in sicer tako zaradi tehnološke dovršenosti in strukturne vzdržljivosti kot zaradi kapacitete 85,9 kWh, kar po merilnem ciklu WLTP zadošča za izjemnih 521 kilometrov vožnje. To je tudi posledica odličnega delovanja toplotne črpalke, ki zimski doseg v primerjavi s tekmeci izboljša za 16 odstotkov.

Znamka Forthing zagotavlja odlično razmerje med ceno in kakovostjo. To pomeni, da je model Forthing T5 EVO EV založen z bogato opremo in napredno tehnologijo, ki med drugim omogoča avtonomno vožnjo druge stopnje.

Sodobna zasnova kabine pomeni, da ta omogoča vse razvade, ki jih današnji uporabniki pričakujejo, vključno z velikimi digitalnimi prikazovalniki in na otip prijetnimi kakovostnimi materiali. Foto: Plan-net Avto

Med serijsko opremo se najdejo še inteligentni parkirni sistem, digitalni voznikov informacijski zaslon ter velik osrednji zaslon na dotik z možnostjo glasovnega upravljanja, tempomat, električna nastavitev sprednjih sedežev, ogrevanje in prezračevanje voznikovega sedeža z masažno funkcijo, odklepanje in zagon brez ključa in še in še.

Foto: Plan-net Avto

Ob vsem povedanem velja poudariti vsestransko naravo tega avtomobila: 16,5-centimetrska oddaljenost karoserije od tal, izjemna prostornost, tudi na zadnjih sedežih, kjer je udobje zagotovljeno tudi visokoraslim potnikom, medtem ko prtljažnik s prostornino 480 litrov zlahka poskrbi za družinske potrebe.

Električni Forthing T5 EVO EV je pravi cestni posebnež in ima vse, da izpolni še tako zahtevne želje mobilnosti sodobnega sveta.

Na slovenskem trgu ima zastopstvo za obe znamki podjetje PLAN-NET AVTO.

Foto: Plan-net Avto

Forthing T5 EVO EV je finalist izbora Poslovni avto leta v kategoriji električni avtomobili, ki ga organizira časnik Finance.





