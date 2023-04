Ozadje pogajanj: minister, ki vozi porscheja, ali skrb za službe?

Več tednov je v zraku viselo soglasje držav članic Evropske unije o strategiji Evropske unije za nove avtomobile po letu 2035. Ti ne bodo smeli več imeti neposrednega ogljičnega izpusta. Po posredovanju Nemčije so po pogajanjih med dovoljene različice pogonov dodali tudi e-goriva. Glasovanje se je zavleklo in naposled je strategijo podprla tudi Nemčija.

Čeprav je v določenih državah interes za širitev proizvodnje e-goriv velik, zelo izrazit je primer Savdske Arabije, bo predviden obseg uporabe e-goriv zelo majhen. Proizvodnja takega goriva je draga in liter bi lahko stal vsaj štirikrat toliko kot danes stane liter klasičnega goriva. Proizvodnja litra sintetičnega dizla stane od 3,5 dolarja do sedem dolarjev, kar je od štirikrat do sedemkrat več kot stane proizvodnja klasičnega dizla, kažejo ocene analitikov pri Bloombergu. Tudi po širitvi proizvodnje e-goriv bosta strošek in cena ostala oviri za širšo uporabo. Analitiki ocenjujejo, da bo e-gorivo po letu 2035 realno namenjeno le kakima dvema odstotkoma evropske avtomobilske flote.

Jasna je bila tudi EU: e-goriva bodo dovoljena le za tiste maloserijske avtomobile, ki za posameznega proizvajalca ne spadajo v osredno floto za izračun izpusta CO2. Zato z e-gorivi ne bo mogoče poganjati novih "golfov in cliov", temveč predvsem nišne, najpogosteje nove športne avtomobile.

Nemci so pri pogajanjih z Evropsko unijo kajpak imeli svoj interes. Njihovi največji proizvajalci so za prihodnje desetletje že predstavili električne strategije, kar velja tako za osrednjo znamko Volkswagen kot tudi za premijske proizvajalce. Toda Nemčija v avtomobilskem sektorju zaposluje več kot 780 tisoč ljudi, zato imajo vprašanja o prihodnosti avtomobilov tudi pomembno politično težo.

Zato je tudi logična skrb Berlina glede umika proizvodnje vozil s termičnimi motorji in s tem povezanimi delovnimi mesti. Toda zaradi majhnega potenciala e-goriv se je odprlo vprašanje, zakaj je Nemčija to možnost tako krčevito zagovarjala. V ozadju je lahko dokaj šibka levosredinska politična koalicija Socialnih demokratov, Zelenih in Svobodne demokratke stranke (FDP). Iz te prihajata tudi nemški finančni minister Christian Lindner in prometni minister Volker Wissing, ki je za področje e-goriv vodil nemška prizadevanja v Bruslju.

Tesni stiki ministrov in predsednika Porscheja

Nemški mediji so poročali, da je bil že lani julija Oliver Blume, takrat predsednik Porscheja in zdaj tudi že izvršni direktor Volkswagna, v rednih stikih z Wissingom. Pogovarjala sta se prav o e-gorivih, eden največjih zagovornikov, začetnih investitorjev in tudi končnih odjemalcev je prav Porsche. Še pred stiki z Wissingom se je Porsche pridružil skupini investitorjev za zagon prve proizvodnje e-goriv v Čilu. Mimogrede, finančni minister Lindner tudi sam vozi porscheja 911.

Nemci so v Bruslju dosegli svoje, vpletene stranke pa so s tem dobile nekaj pomembnih političnih točk na domačem prizorišču. Prehod na električne pogone, kakršne danes napovedujejo njihovi proizvajalci, bo pod vprašaj zagotovo postavil število zaposlenih v avtomobilskem sektorju. Proizvodnja teh vozil je manj kompleksna, s prihodom spletne prodaje se bo zmanjšalo število trgovcev, manj dela bo tudi tudi za serviserje.

"Lastnika ferrarija ali porscheja višji strošek goriva za enkrat na teden ne bo motil …"

Javno sta o potencialu e-goriv spregovorila še dva izvršna direktorja. Gerrit Marx, vodja Iveca, je e-gorivo označil le kot sredstvo za majhno število premožnih voznikov, ki bodo z njimi napolnili svoje luksuzne in visokozmogljive avtomobile.

"Kdor ima doma ferrarija ali porscheja in ga želi peljati enkrat na teden, si ne bo belil glave, če bo moral za liter namesto pet evrov plačati osem evrov. Toda e-gorivo ni gorivo za prihodnost," je poudaril Marx.

Carlos Taveres, izvršni direktor Stellantisa, je dejal, da e-goriva ne bodo bistveno vplivala na elektrifikacijo novih avtomobilov v Evropi. Stellantisove znamke bodo že do konca desetletja ponujale le še električne modele in takšno strategijo so po Taveresovih besedah sprejeli že okrog leta 2015.

"Pomemben izziv bo cena električnih avtomobilov in ta je večinoma povezana z njihovo maso. Treba jo bo znižati. Lažji avtomobil porabi manj energije. Prav tako pa bomo potrebovali infrastrukturo, ki bo omogočala vožnjo vozil z manjšimi dosegi. Manjši doseg pomeni tudi nižjo maso. Pomembno bo najti tudi nove kemične rešitve za baterije in s tem povečati izkoristke," je dejal Tavares.