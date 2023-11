Ozadja podatka o prtljažnikih, ki pogosto odloča o nakupu

Škoda je prejšnji teden razkrila novo generacijo superba, ki spet sodi med najbolj praktične in prostorne avtomobile na trgu. Dimenzijsko se je spremenil ravno toliko, da lahko v potniškem prostoru in prtljažniku ponudi še nekaj več prostora. Prtljažnik pri kombilimuzinski izvedbi uradno meri 645 litrov, pri karavanski izvedbi pa znaša prostornina 690 oziroma pri podrti zadnji klopi 1.920 litrov.

Foto: Škoda

Merjenje prostornine prtljažnika je še najbolj podobno tetrisu. Za ta postopek uporabijo standardiziran blok - ta je dolg 20 centimetrov, širok je 10 in visok pet centimetrov. En blok torej predstavlja tisoč kubičnih centimetrov oziroma en liter prostornine. Kolikor blokov uspejo tisti, ki se ukvarjajo s področjem prtljažnika spraviti v zadek avtomobila, toliko litrov prostornine bo avtomobil uradno imel.

Foto: Škoda

Pri tem veljajo določena pravila - blokov v prtljažnik ne smejo riniti na silo, prav tako so določene meje, do kam v dolžino in višino jih lahko zložijo. Bloki na primer ne smejo dvigniti prtljažne police. Iz prtljažnika je dovoljeno vzeti vse dele, ki niso privijačeni.

Brez pravil pri meritvah ne gre

Da je sprednji sedež pravilno nameščen in torej ni potisnjen preveč naprej, tja posadijo prav tako tehnično predpisano lutko. To je pomembno predvsem pri meritvi prtljažnika ob zloženi zadnji klopi. To je maksimalen prtljažni prostor, ki vključuje tudi morebitno dvojno dno, odstavne površine v zadnjih vratih in podobno.

V praksi igra veliko vlogo oblika prtljažnika. Ravne in enostavne linije izboljšajo praktičnost, prav tako kar največja odprtina vrat. Na drugi strani se lahko zgodi, da kljub veliko prostorninskim litrom naposled v zadek ne gre veliko potovalnih torb, kovčkov ali drugih kosov prtljage. Resnici na ljubo lastnik avtomobila v prtljažnik ne bo zlagal standardnih blokov, temveč svoje konkretne stvari. Te pa lahko presežejo uradne podatke.