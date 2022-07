Ostanite suvereni na cesti, prijavite se na brezplačno osvežitveno vožnjo

Foto: Shutterstock

Poleg tega z leti pešajo sposobnosti na vseh področjih, ne samo na cesti, prav zato je te spremembe težje prepoznati pri sebi. Starejši na ceste prinašajo veliko izkušenj, strpnosti, modrosti, potrebujejo pa trening, da bi ohranili vozniško kondicijo.

Osvežitvene vožnje se sicer po avtošolah izvajajo že nekaj časa, a se jih udeleži le malo starejših. Ena od poglavitnih ovir je cena teh voženj, druga pa strah, da bi starejše na podlagi teh voženj ocenjevali in jim morda odvzeli izpit. Akcija Osvežitvena vožnja za starejše z inštruktorjem naslavlja oba ta dva izziva.





Prijavite sebe ali svoje starše na brezplačno osvežitveno vožnjo, na kateri boste pridobili novo zanje o prometu, osvežili vozniške spretnosti in spet pridobili samozavest za volanom. Na Osvežitveno vožnjo z inštruktorjem se lahko prijavijo vozniki, starejši od 60 let.



Zakaj je samostojna vožnja tako pomembna za starejše?

Starost pogosto prizadene posameznike na vseh ravneh njihovega življenja. Igra pomembno vlogo pri fizičnem zdravju, pri izgubi možnosti za opravljanje določenega dela in celo pri prepričanju, da so starejši slabi vozniki. Če so udeleženi v prometni nesreči, se jim pogosto lahko zgodi krivica, češ da bi morali nehati voziti. A dejstvo je, da smo na cesti vsi izpostavljeni določenim nevarnostim.

Po podatkih agencije za varnost prometa je bilo leta 2016 imenitnikov veljavnih vozniških dovoljenj v Sloveniji, ki so stari nad 60 let, 22 odstotkov, kar pomeni, da je v Sloveniji vsak peti voznik motornega vozila starejši voznik.

Zakaj je torej starejšim tako pomembno, da se sami odpeljejo z avtomobilom? Odgovor je precej preprost. Vožnja avtomobila starejšim pomaga, da ostanejo neodvisni tudi pozneje v življenju. Omogoča jim, da lahko sami hodijo na preglede k zdravniku, sodelujejo pri dejavnostih, v katerih uživajo, gredo v trgovino, obiščejo družino, se dobijo s prijatelji v mestu. Pomaga jim ohranjati občutek lastne vrednosti in samozavesti. Brez dostopa do avtomobila se starejši lahko počutijo izpostavljeni večji osamljenosti, njihova socialna mreža se hitro lahko skrči.

Namesto da razmišljamo, da bi vsi starejši ob določeni starosti morali nehati voziti, se torej preusmerimo v spodbujanje, kako jim pomagati, da bodo varno vozili čim dlje.

V Zavarovalnici Triglav že vrsto let pripravljajo številne aktivnosti, katerih cilj je prispevati k večji prometni varnosti in boljši vozni kulturi. Želijo si, da se čim več voznikov zave pomena rednega obnavljanja vozniškega znanja in k obnavljanju spodbudi tudi preostale. S tem namenom so letos pripravili akcijo Osvežitvena vožnja za starejše z inštruktorjem, ki starejšim od 60 let omogoča možnost treninga varne vožnje pod nadzorom učitelja varne vožnje.

Kaj je osvežitvena vožnja? Osvežitvena vožnja je namenjena voznikom, starejšim od 60 let. Vsak voznik bo deležen ene osvežitvene ure vožnje v Ljubljani, Kranju ali Celju z izkušenim AMZS-učiteljem varne vožnje s svojim lastnim avtomobilom. Tako boste znanje in spretnosti za volanom pridobivali z vozilom, ki ga poznate in ste ga vajeni ter se z njim vozite vsak dan.

Učitelj varne vožnje bo opazoval vašo vožnjo in se na koncu pogovoril z vami. Z njim boste lahko razrešili vse svoje morebitne vozniške dileme. Vožnje bodo potekale konec avgusta in v začetku septembra 2022.

Vsak voznik bo deležen treninga vožnje v Centru varne vožnje AMZS na Vranskem, prilagojenega starejšim voznikom. Trening bo vodil isti učitelj vožnje, s katerim boste vozili po mestu, tako da bosta lahko dopolnila osveženo znanje. Trening bo potekal v majhnih skupinah v začetku oktobra 2022. Poleg zgoraj naštetega boste dopolnili znanje o cestnoprometnih predpisih in novostih v prometni infrastrukturi, dobili odgovore na morebitna vprašanja o delovanju in funkcionalnostih svojega avtomobila, povadili vozniške reakcije v varnem okolju Centra varne vožnje Vransko in pridobili vozniško samozavest. Inštruktor bo sproti odgovoril na vaša vprašanja in negotovosti, ki se vam pojavljajo pri vožnji in prometnih situacijah. Prijave potekajo do 30. julija 2022. Med prijavljenimi kandidati bodo izžrebali 150 voznikov, ki se bodo udeležili brezplačne osvežitvene vožnje.





Preverite, kaj so o izkušnji povedali starejši vozniki, ki so se udeležili podobne akcije:

Ko bogate vozniške izkušnje niso več dovolj

Res je, da starejši ko smo, več prevoženih kilometrov imamo za seboj. S kilometri pridejo izkušnje, z leti modrost. A za ohranjanje vozniške kondicije je potreben trening in tudi osvežitev znanja. Cestnoprometni predpisi se spreminjajo, prometna infrastruktura se posodablja, avtomobili so vse bolj tehnološko dovršeni in promet na cesti je vedno bolj dinamičen. Poleg tega inštruktorji varne vožnje pogosto opažajo "vožnjo na pamet", ki se prikrade z desetletji vožnje. To je le nekaj izmed razlogov, da z leti postanemo manj suvereni in gotovi pri vožnji avtomobila.

Brezplačna osvežitvena vožnja je torej enkratna priložnost za tiste nad 60 let, ki bi želeli osvežiti vozniške spretnosti, pridobiti novo znanje o prometu in ponovno pridobiti samozavest za volanom. Osvežitvena vožnja je zato pravi način za ohranjanje vozniške kondicije in znanja tudi v zrelih letih.

Pri starejših voznikih je pomembna vozniška kondicija. Nedeljska vožnja ali dve na mesec sta premalo in kmalu se pokažejo težave pri prestavljanju, sunkovitem zaviranju, pravilni uporabi sklopke. Vse to bo tudi del osvežitvene vožnje.