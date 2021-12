Ostal bo na stolčku: predsednik Volkswagna z vse manj vpliva

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po turbulentnih tednih bo očitno Herbert Diess ostal na vrhu skupine Volkswagen, toda po sporu s sindikatom bo imel manj odgovornosti. S to rešitvijo se je največja avtomobilska skupina v Evropi izognila vodstvenim prepirom, ki so že povzročili dvome pri vlagateljih in občutno padanje delnice v preteklih tednih.