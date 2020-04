Opozorilo ministrstva: podaljševanje prometnih ne velja za vse

Do 19. junija so samodejno podaljšana prometna dovoljenja le za tista vozila, ki jim je dovoljenje prenehalo veljati od 17. marca do 19. aprila.

Na ministrstvu za infrastrukturo pojasnjujejo, za katera vozila velja samodejno podaljševanje prometnega dovoljenja do 19. junija. Včeraj so se sicer tehnični pregledi in registracijski uradi spet odprli, gneča pa je bila precejšnja.

Kot pojasnjujejo z ministrstva, so do 19. junija dovoljenje podaljšali le tistim vozilom, ki jim je to poteklo med 17. marcem in 19. aprilom. Komur je prometno dovoljenje poteklo 20. aprila ali pozneje, mora njegovo veljavnost podaljšati po normalno predvidenem postopku.