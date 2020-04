Tehnični pregledi so odprti: kolone že od zjutraj

Vlada je z odlokom v petek poskrbela za odprtje tehničnih pregledov, drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil in dela v tahografskih delavnicah v Sloveniji. Pri podjetju Avto Krka in AMZS so že od zjutraj polno zasedeni s tehničnimi pregledi, malce manj ljudi je v vulkanizerskih delavnicah.

Že ob dvigu slušalke je bilo mogoče zaslutiti, da je gospodična na drugi strani v časovni stiski. Kot se je izkazalo, delajo s polno paro od sedmih zjutraj, saj so ljudje že pred odprtjem čakali na tehnični pregled. Tudi na AMZS so odprli delavnice ob sedmih zjutraj in imeli kar precej gneče pri tehničnih pregledih. Manj ljudi je bilo le v vulkanizerskih delavnicah.

V Mariboru se je gneča umirila šele pred kosilom, a naval ljudi pričakujejo tudi popoldne. Foto: AMZS

Odprti le, če sledijo smernicam NIJZ

V prostore, kjer se izvajajo servisne in druge storitve, lahko stopijo le zdravi ljudje, obvezno morajo nositi zaščitno masko, na dosegu rok morajo biti razkužilna sredstva. Kot zahtevajo pri NIJZ, mora imeti vsaka stranka na voljo dvajset kvadratnih metrov prostora, v vrsti morata biti vsaj dva metra varnostne razdalje.

Na tehničnih pregledih morajo vozilo (volan, prestavno ročico, vratne kljuke ...) pred uporabo razkužiti. Pri AMZS pred vstopom na tehnični pregled strankam svetuje njihov zaposleni in jih primerno usmerja. "Na začetku so bili vozniki nekoliko zmedeni, a zelo hitro so se navadili na režim in način dela. Delo zdaj poteka nemoteno, vozila razkužimo, na registracijah skrbimo za vse varnostne ukrepe," so dejali pri AMZS.

Tehnični pregledi in vozniška dovoljenja veljajo do 19. junija

Čeprav so se z današnjim dnem odprli tehnični pregledi ter pisarne za registracijo vozil in tahografske storitve, je veljavnost, vključno z zavarovanjem motornih vozil, podaljšana do 19. junija. Foto: AMZS

Kljub sporazumu o podaljševanju certifikatov ADR za prevoz nevarnega blaga so v preteklih tednih številni prevozniki poročali, da so imeli pri posameznih rafinerijah težave in da so jim zavrnitvi nakladanje blaga ADR. Številni lastniki tovornjakov so zato danes prišli podaljšat certifikate in kvalifikacije.

Kaj pa menjava pnevmatik?

Z današnjim dnem so svoje delavnice odprli tudi vulkanizerji. Poklicali smo nekaj manjših in za zdaj o pretirani gneči ne poročajo. Čeprav so izredne razmere marsikaterega voznika prisilile, da z menjavo pnevmatik še malo počaka, kar pomeni do maja ali celo junija, pri Goodyearju priporočajo, naj vozilo ne obtiči v zimski obutvi vse poletje. "Pri vožnji v toplejših mesecih letne pnevmatike ponujajo očitne prednosti v primerjavi z zimskimi pnevmatikami, saj so zasnovane za zagotavljanje optimalne zmogljivosti poleti. Pri višjih temperaturah namreč zagotavljajo boljšo vodljivost in oprijem ter manjšo porabo goriva," je poudaril Simon Brezavšček, vodja tehnične podpore kupcem v Goodyearju v Sloveniji.

Pri AMZS so potrdili, da bodo njihovi centri za menjavo pnevmatik odprti tudi 27. aprila ter 1. in 2. maja 2020. S tem bi se radi izognili pretirani gneči in ljudem ponudili več terminov za menjavo pnevmatik.