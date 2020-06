Odziv Anderliča: Slovensko dirkališče gradimo naprej

Anton Anderlič se bo v ponedeljek potegoval za nov mandat predsednika slovenske avtošportne zveze AŠ2005, kjer pa ima letos resnega protikandidata. Eden glavnih Anderličevih poudarkov je ureditev slovenskega dirkališča. Čeprav položaj lani poleti ni bil zavidljiv, so po njegovih besedah možnosti za ureditev objekta Gaj na Dolenjskem in predvsem pridobitev politične volje precej velike.

Pred dnevi smo pisali o bližajoči se skupščini Zveze za avtošport Slovenije (AŠ2005), kjer bodo v ponedeljek volili novega predsednika in tudi direktorja. Medtem ko za to operativno funkcijo kandidira le Dagmar Šuster - njegov protikandidat Iztok Franko je od kandidature odstopil - se za mesto predsednika potegujeta dva. To sta nekdanji politik Anton Anderlič, ki je na tem mestu že od ustanovitve zveze pred 20 leti, in podjetnik Rado Raspet.

Predsednik FIA Jean Todt je pomen dirkališča lani razlagal tudi predsedniku Pahorju. Foto: Uroš Modlic

Medtem ko je Raspet pritegnil pozornost predvsem z obljubljenimi finančnimi sredstvi - 160 tisočakov v štirih letih - je bil zadnja leta osrednji Anderličev projekt birokratski boj za praktično uvedbo prvega slovenskega dirkališča in splošnega izobraževalnega objekta v Gaju na Dolenjskem. 18. avgusta lani je potekla brezplačna najemna pogodba med AŠ2005 in Ministrstvom za obrambo (MORS) in več kot očitno je bilo, da med pristojnimi ministrstvi - predvsem MORS in Ministrstvom za infrastrukturo - prave politične volje za rešitev gordijskega vozla ni bilo. Tudi žuganje predsednika FIA Jeana Todta ob obisku ni kaj prida pomagalo

Tako so na poligonu leta 2016 položili novo asfaltno podlago. Foto: Andrej Franko

V objekt vložili že 1,9 milijona evrov

Anderlič poudarja, da zgodba dirkališča nikakor še ni končana in da so novi politični indici spodbudni. V zadnjihl letih je upal, da bo MORS podelil stavbno pravico in da bi se s tem ustvarili temeljni pogoji za začetek investicije.

“Vlada je ustanovila medresorsko skupino in zaradi nerazumevanja med posameznimi ministrstvi, potem ko je vlada že sprejela poročilo te medresorske skupine, je naš mandat potekel. Nekateri so komaj čakali, da se s tem ne ukvarjajo več. Dejstvo je, da smo pred tem sami odpravili številne ovire, med njimi tudi prvotne črne gradnje,” pojasnjuje Anderlič.

"Pred 20 leti so me nagovorili, da pridem zraven. Ko enkrat v neko zgodbo vstopim, želim nadaljevati do kakovostnega preskoka," pravi Anderlič, ki je bil do zdaj edini predsednik AŠ2005. Foto: STA

Upravičeni do določene odškodnine za stroške, ker objekta v teh petih letih dolgo nismo mogli uporabljati. Zdaj se stvari premikajo. Predlog je, da se realizacija državnega prostorskega načrta nadaljuje in da se išče način, kako bi to najbolj enostavno izpeljali.

Anderlič: “Vse bo seveda v okviru razpisov, najprej za premostitev vmesnega obdobja, da se objekt vzdržuje. V tem času pričakujemo podelitev stavbno pravico najbolj primernemu ponudniku, podoben dogovor kot med državnim objektom na Brdu in nogometno zvezo Slovenije. Konceptirano, da je po potrebi za razmeščanje letal, za usposabljanje gasilcev, vozil s prednostjo, policije, reševalcev, testiranje za industrijo, Dars, navsezadnje pa seveda tudi za športni del avtomobilizma.”

Ključen bo naknadni javni razpis za stavbno pravico

Pri Aš2005 bi morebitno odškodnino raje zamenjali za podaljševanje lani avgusta pretekle pogodbe. Ko bo v tem vmesnem času prišlo do razpisa savbne pravice, bodo tudi natančneje specificirali morebitne omejitve glede uporabe poligona. Nekatere površine so namreč dvonamenske.

“Skozi poslovanje takega objeta zagotavljamo tudi sistemski finančni vir za zvezo kot krovne avtošportne organizacije. Res je, potrebno je biti učinkovit na razpisih, se potegovati tudi za pokrovitelje, a potrebujemo lasten vir prihodkov,” dodaja predsednik AŠ2005, ki je tudi direktor družbe Gaj AŠ. Tudi če v ponedeljek ne bo dobil novega mandata predsednika AŠ2005, bo to podjetje lahko vodil še naprej. Ustanovil pa ga je upravni odbor Aš2005 in tako ga lahko tudi razpusti.