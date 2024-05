Odvisnost BMW od Kitajske: ti podatki so najbolj zgovorni #foto

Pomemben mejnik za BMW in njihovo kitajsko združeno podjetje BMW Briliance Automotive (BBA): Nemci so v eni izmed tovarn v kitajskem Šenjangu izdelali šestmilijonti avtomobil s kitajskim poreklom. Jubilejni avtomobil je bil električni BMW i5.

BMW na Kitajskem proda skoraj toliko avtomobilov kot v vsej Evropi

Zadnji milijon avtomobilov so na Kitajskem izdelali v komaj 15 mesecih. Vse to kaže na pomen kitajskega trga za BMW in zakaj so Nemci zadržani pri napovedanih carinah za uvoz kitajskih avtomobilov v Evropo. Dobri odnosi s Kitajci so za Nemce pomembna prioriteta.

BMW je lani na Kitajskem prodal 824 tisoč avtomobilov, kar je bilo skoraj toliko kot v celotni Evropi (942 tisoč). Skupaj so lani prodali 2,2 milijona avtomobilov, tako da je bil delež prodaje na Kitajskem skoraj tretjinski.

Foto: BMW

Foto: BMW

Napredni pristopi k proizvodnji

BMW v tovarni uporablja mnoge napredne sisteme in tehnologije. Ena od teh je samodejni pregled površine avtomobila v lakirnici. Tam naredijo sto tisoč fotografij zunanjosti, umetna inteligenca pa nato samodejno preveri vse morebitne nepravilnosti pri lakiranju oziroma poškodbah zunanjosti.

Kmalu tudi kitajski neue klasse

V Šenjangu bodo kmalu začeli proizvajati tudi avtomobile z namenske električne platforme neue klasse. Prve bodo izdelali leta 2026, BMW bo v preostalih tovarnah te avtomobile začel izdelovati že prihodnje leto. V Šenjangu bodo postavili tudi eno od petih načrtovanih tovarn za sestavljanje visokonapetostnih baterij, ki jih bodo potrebovali za avtomobile. Vse tri BMW-jeve tovarne v Šenjangu (Dadong, Tiexi in Lydia) so že pripravljene za proizvodnjo polno električnih avtomobilov.