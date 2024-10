Odslužene avtomobilske baterije? Mercedesova tovarna ima rešitev.

Zahvaljujoč mehansko-hidrometalurške reciklažni napravi je izkoristek postopka več kot 96 odstotkov. Dragocene in redke surovine, kot so litij, nikelj in kobalt, lahko pozneje ponovno uporabijo.

Mehanski proces v zapletenem večstopenjskem postopku razvršča in ločuje plastiko, baker, aluminij in železo. Hidrometalurški proces, ki sledi, je namenjen tako imenovani črni masi. To so aktivni materiali, ki sestavljajo elektrode baterijskih celic. Dragocene kovine, kot so kobalt, nikelj in litij, posamezno pridobivajo v večstopenjskem kemičnem procesu. Ti reciklati so kakovosti primerni za baterije in zato primerni za uporabo pri proizvodnji novih baterijskih celic.

Za razliko od danes v Evropi uveljavljene pirometalurgije je hidrometalurški proces manj intenziven v smislu porabe energije in odpadnega materiala. Zaradi nizkih procesnih temperatur, ki dosegajo do 80 stopinj Celzija, porabi manj energije.

Letno dovolj materiala za 50 tisoč modulov

Mercedes je v tovarno za reciklažo baterij vložil več deset milijonov evrov. Pozabili niso niti na sončno elektrarno na strehi tovarne. Ta je v površini več kot 6.800 kvadratnih metrov opremljena s fotovoltaičnim sistemom s konično močjo več kot 350 kilovatov.

Tovarna ima letno kapaciteto reciklaže do 2.500 ton potrebnega materiala. To bo zadoščalo za izdelavo 50 tisoč baterijskih modulov oziroma pet tisoč celotnih baterij za vozila.

Že glede na današnjo prodajo električnih vozil pa je to vendarle manjši del potrebe po novih baterijah na trgu. Pri Mercedesu napovedujejo širitev proizvodnega procesa, ko bo na trgu sploh dovolj baterij za reciklažo.