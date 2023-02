Odpeljal je dve zaseženi jahti: Italija lovi ruskega oligarha

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Italijanska finančna policija je zasegla več jaht, ki so bile v lasti ruskih oligarhov. Med njimi tudi dve Dimitrija Mazepina. Foto: Guliverimage

Italijanska finančna policija sodelovala pri zasegu premoženja več ruskih milijarderjev, vključno z dvema jahtama, ki sta v lasti Dmitrija Mazepina. Oče nekdanjega dirkača v formuli 1, Nikite Mazepina, in lastnik ruske kemilne tovarne Uralchem je obe jahti uspešno odpeljal iz Italije in s tem prekršil številne zakone. Italijani so zdaj izdali policijski nalog za aretacijo Mazepina, kjer ga zaradi umika zaseženih ladij zdaj čaka vsaj pol milijona finančne kazni.